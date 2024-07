BE OPEN a parlé de la vision de la fondation en matière d'éducation au développement durable lors des sommets MED9 et CEE-ONU à Chypre

LONDRES, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Les 27 et 28 juin, la Fondation BE OPEN a participé aux sessions du panel du sommet ministériel MED9 pour l'éducation au développement durable et du forum de la CEE-ONU sur l'EDD : Empowering Youth for Sustainable Futures, deux des événements les plus importants de l'agenda mondial en matière d'éducation et de développement durable.

Dans son message de bienvenue, l'hôte Dr. Athena Michaelidou,Ministre de l'éducation, des sports et de la jeunesse de Chypre, a expliqué l'importance de l'organisation de ces événements : " À ce moment crucial de l'histoire de l'humanité, où l'urgence de relever les défis environnementaux n'a jamais été aussi grande, il est inspirant d'assister à un forum aussi diversifié qui se consacre à la cause de la durabilité. Notre engagement à promouvoir des politiques environnementales et de développement durable n'est pas une simple directive ; il s'agit d'un impératif moral visant à préserver l'avenir de notre planète pour les générations à venir. Le rôle central de la jeunesse dans la conduite des politiques d'EDD pour un avenir durable sera au cœur de nos discussions dans ces forums. Il est primordial d'inculquer aux jeunes esprits les connaissances, les compétences et la passion de la gestion de l'environnement."

Le 27 juin, lors du sommet ministériel MED9, Gennady Terebkov, directeur de la Fondation BE OPEN, a rejoint Almotaz Aadi, secrétaire général adjoint de l'UPM, Christopher Castle, de l'UNESCO, Sylvie Motard, directrice adjointe du PNUE pour l'Europe et Tatyana Molcean, secrétaire exécutive de la CEE-ONU, pour la session consacrée au renforcement de la coopération et de la mise en réseau en faveur de l'EDD. BE OPEN a partagé son expérience de la mise en place d'un réseau de coopération pour maximiser l'impact positif du programme de la Fondation axé sur les ODD.

Le 28 juin, lors du forum de la CEE-ONU, BE OPEN a participé à la session intitulée "Créer des liens entre les institutions et les autres acteurs", qui visait à encourager les collaborations entre les établissements d'enseignement et les gouvernements, les entreprises et la société civile. Pour les deux événements, BE OPEN a préparé les résultats et les conclusions très pertinents de son programme de concours pour étudiants sur le thème des ODD, a démontré les résultats positifs de la coopération avec un certain nombre d'institutions et son engagement à contribuer à l'intégration de la durabilité dans les programmes d'études des établissements d'enseignement du monde entier.

Les objectifs du travail de BE OPEN en matière de développement durable ont été résumés dans le discours de la fondatrice de , Elena Baturina: "Parvenir à un avenir durable est la tâche que nous devons imposer aux jeunes. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est les doter des connaissances, des compétences et des outils qui les aideront à relever ces défis et à développer l'état d'esprit, la boussole intérieure qui les guidera dans la tourmente vers un monde plus sain et plus durable pour tous. À BE OPEN, nous avons toujours cherché à exploiter la matière grise des jeunes, et il y a cinq ans, nous avons réalisé que le développement durable était le domaine qui avait le plus besoin de leur potentiel créatif. Depuis lors, nous avons travaillé à l'échelle mondiale pour soutenir les objectifs de développement durable et nous continuerons à contribuer à leur réalisation en reconnaissant, en mettant en valeur et en promouvant les meilleures idées et les meilleurs projets développés par les jeunes."

BE OPEN a également contribué au programme du forum de la CEE-ONU en organisant une conférence sur l'avenir de l'éducation donnée par Gerd Leonhard, un futurologue de renommée mondiale, à laquelle ont assisté 300 participants venus du monde entier : des jeunes leaders du développement durable, des entrepreneurs, des éducateurs et des activistes, ainsi que des décideurs politiques et des représentants d'ONG et d'entreprises désireux d'encourager l'engagement des jeunes dans des solutions de développement durable.