BE OPEN sprach auf dem MED9- und dem UNECE-Gipfel in Zypern über die Erkenntnisse der Stiftung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung

LONDON, 15. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Am 27. und 28. Juni nahm die BE OPEN Foundation an den Podiumsdiskussionen des MED9-Ministergipfels für Bildung für nachhaltige Entwicklung und des UNECE-Forums für BNE teil: Empowering Youth for Sustainable Futures", zwei der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich Bildung und Nachhaltigkeit auf der globalen Agenda.

In ihrer Begrüßungsansprache erläuterte die Gastgeberin Dr. Athena Michaelidou,Ministerin für Bildung, Sport und Jugend von Zypern, die Bedeutung der Durchführung dieser Veranstaltungen: "An diesem entscheidenden Punkt in der Geschichte der Menschheit, an dem die Dringlichkeit, die ökologischen Herausforderungen anzugehen, noch nie so groß war, ist es inspirierend, ein so vielfältiges Forum zu erleben, das sich der Sache der Nachhaltigkeit widmet. Unser Engagement für die Förderung von Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung ist nicht nur eine Richtlinie, sondern ein moralischer Imperativ, um die Zukunft unseres Planeten für kommende Generationen zu sichern. Im Mittelpunkt unserer Diskussionen in diesen Foren wird die zentrale Rolle der Jugend bei der Entwicklung von BNE-Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft stehen. Jungen Menschen das Wissen, die Fähigkeiten und die Leidenschaft für den Umweltschutz zu vermitteln, ist von größter Bedeutung".

Am 27. Juni nahm der Direktor der BE OPEN Foundation, Gennady Terebkov, gemeinsam mit Almotaz Aadi, stellvertretender Generalsekretär der UFM, Christopher Castle, UNESCO, Sylvie Motard, stellvertretende Direktorin des UNEP für Europa, und Tatyana Molcean, Exekutivsekretärin der UNECE, am MED9-Ministergipfel teil, bei dem es um die Stärkung der Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich BNE ging. BE OPEN teilte seine Erfahrungen mit dem Aufbau eines Kooperationsnetzes zur Maximierung der positiven Auswirkungen des auf die SDG ausgerichteten Programms der Stiftung.

Am 28. Juni nahm BE OPEN im Rahmen des UNECE-Forums an der Sitzung mit dem Titel "Verbindungen zwischen Institutionen und anderen Akteuren schaffen" teil, um die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft zu fördern. Für beide Veranstaltungen bereitete BE OPEN die sehr relevanten Ergebnisse und Erkenntnisse seines Schülerwettbewerbs zum Thema SDG vor und demonstrierte die positiven Ergebnisse der Zusammenarbeit mit einer Reihe von Institutionen sowie sein Engagement für die Integration von Nachhaltigkeit in die Lehrpläne von Bildungseinrichtungen weltweit.

Die Ziele der Nachhaltigkeitsarbeit von BE OPEN wurden in der Ansprache der Gründerin Elena Baturina zusammengefasst: "Die Verwirklichung einer nachhaltigen Zukunft ist die Aufgabe, die wir den jungen Menschen auferlegen müssen. Was wir heute tun müssen, ist, sie mit dem Wissen, den Fähigkeiten und den Instrumenten auszustatten, die ihnen helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen und die Einstellung, den inneren Kompass zu entwickeln, der sie durch die Turbulenzen hindurch zu einer gesünderen und nachhaltigeren Welt für alle führen wird. Wir von BE OPEN haben uns schon immer dafür eingesetzt, die Intelligenz junger Menschen zu nutzen, und vor fünf Jahren haben wir erkannt, dass nachhaltige Entwicklung der Bereich ist, der ihr kreatives Potenzial am meisten benötigt. Seitdem arbeiten wir auf weltweit an der Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und werden auch weiterhin dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen, indem wir die besten Ideen und Projekte, die von jungen Menschen entwickelt wurden, anerkennen, präsentieren und fördern."

Ein weiterer Beitrag von BE OPEN zum Programm des UNECE-Forums war ein Vortrag des weltbekannten Zukunftsforschers Gerd Leonhard über die Zukunft der Bildung, der von 300 Teilnehmern aus der ganzen Welt besucht wurde: junge Führungskräfte im Bereich der Nachhaltigkeit, Unternehmer, Pädagogen und Aktivisten sowie politische Entscheidungsträger und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen, die an der Förderung des Engagements junger Menschen für Nachhaltigkeitslösungen interessiert sind.