BE OPEN annonce le gagnant du concours en ligne #BEOPENShadows

LONDRES, 13 mars 2020 /PRNewswire/ -- BE OPEN, groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, annonce le gagnant de #BEOPENShadows, un appel ouvert à la créativité sur les réseaux sociaux.

BE OPEN estime que la capacité d'interprétation créative n'est pas limitée au secteur de l'art et du design. La série de défis en ligne est destinée aux esprits créatifs du monde entier, qui gardent les yeux ouverts, voient l'inspiration dans la vie quotidienne et sont en mesure de la transformer grâce à leur propre vision unique.

Le nouvel appel ouvert « BEOPEN Shadows » est dédié au sujet des ombres dans tous les domaines de l'art. Selon un ancien auteur romain Pline l'Ancien, l'art même de la peinture provient du tranchant de l'ombre. L'interaction ultérieure de la lumière et de l'ombre a donné naissance à l'art de la photographie, tandis que l'ancien plaisir de faire des ombres de doigts sur le mur est devenu l'art de l'ombre.

Aujourd'hui, l'art est impossible à imaginer sans ombre. Surnommées le contraire de la lumière, elles symbolisent le « côté plus sombre » ou revêtent le sens de l'alter ego. Les ombres peuvent apporter du rythme et de la profondeur à l'image, leurs contours et leurs silhouettes contrastés peuvent même devenir le sujet à proprement dit d'une œuvre d'art.

Des centaines de personnes ont envoyé des visuels qui reflètent ce sujet via Instagram avec le hashtag #BEOPENShadows, un moyen de célébrer la capacité des gens à interpréter de façon créative la réalité qui les entoure. Les candidatures ont été clôturées en décembre 2019. Les membres de la communauté BE OPEN ont sélectionné le post gagnant parmi une liste de finalistes ayant reçu le plus grand nombre de likes par les utilisateurs d'Instagram.

Nos félicitations et le prix de 300 € vont à Saeed Zolfi, photographe iranien. M. Zolfi est convaincu que la photographie est devenue un nouveau moyen de voir, de ressentir et de comprendre tous les phonèmes sans les bruits destructeurs du monde moderne.

Une fois de plus, nous remercions et applaudissons tous les créateurs du monde entier qui participent à nos défis.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation. C'est un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour construire des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina. La mission de BE OPEN est d'exploiter les ressources intellectuelles créatrices par le biais d'un système de conférences, de concours, d'expositions, de master classes et d'événements culturels.

