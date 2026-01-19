BE OPEN Art anuncia los beneficiarios del Artista del Año 2025 y del Fondo de Apoyo Comunitario

LUGANO, Suiza, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, la galería de arte en línea fundada por el grupo de expertos BE OPEN de Elena Baturina, se complace en anunciar al ganador de su título de Artista del Año 2025, además de una serie de otros logros.

Con el objetivo de mostrar jóvenes talentos, BE OPEN Art ha invitado mensualmente, durante los últimos seis años, a los entusiastas del arte a elegir al mejor artista entre los 20 que exhiben en la galería. El artista cuyas obras obtengan la mayoría de los votos a lo largo del año se convierte en el Artista del Año.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

Y ahora, BE OPEN felicita a Anastazie Anderson, artista checo-británica, cuyos lienzos a gran escala se inspiran en una amplia gama de referencias visuales —desde la fotografía casera y las redes sociales hasta la imaginería cinematográfica y el legado de la pintura modernista— para construir lo que podríamos describir como fantasías mediatizadas. La obra de Anderson difumina la línea entre la memoria y la imaginación, la autenticidad y el artificio, creando escenas cargadas de emoción que resultan a la vez familiares e irreales. Anastazie fue votada como Artista del Mes en septiembre y ahora, por mayoría de votos, se convierte en la Artista del Año 2025 y ¡recibirá 1.000 €! https://art.beopenfuture.com/imile-wepener

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, felicitó a la ganadora: "Trascendiendo la diferencia de edad, la obra de Anastazie Anderson me evoca también a mi infancia a través de la sencillez y la viveza de su pintura. Nos enorgullece mostrar este talento joven tan extraordinario junto con todos los demás que conocemos en todo el mundo, y facilitar que los artistas obtengan visibilidad y la oportunidad de expresar su opinión sobre el arte y, por lo tanto, influir en las vidas de quienes lo aprecian. Agradecemos a todos los que votaron a lo largo del año y apoyaron las iniciativas de BE OPEN Art".

El favorito de Elena Baturina para 2025 es Rio Skor, artista arquitecta residente en Montreal que eligió la escultura como su principal enfoque artístico. En 2023, perfeccionó sus habilidades en Carrara, Italia, estudiando talla a mano y ampliando su práctica para incluir el mármol. Rio recibirá ahora un premio en metálico de 500 €.

Otro logro de 2025 pertenece a la comunidad de BE OPEN Art, cuyo apoyo ha permitido a la fundación acumular más de 3.500 € en el Fondo de Apoyo a la Comunidad BE OPEN. Este fondo se creó en enero de 2024 con la esperanza de crear un mecanismo de apoyo financiero mutuo y revitalizar la interacción y la comunicación entre coleccionistas y artistas destacados.

Este diciembre, la recaudación se distribuirá por segunda vez entre los 12 ganadores mensuales. Además de los dos mencionados, los beneficiarios de las subvenciones del Fondo de Apoyo a la Comunidad BE OPEN este año son Amal Al-Nakhala (Gaza), Wouter van Wessel (Países Bajos), Zohaib Mahar (Pakistán), Wen Tong (Canadá), theKraftzone (Nigeria), Rizpah Amadasun (Reino Unido), Audrey Lukban (Filipinas), Mia Delorés (EE.UU.), Noushin Delfani (Irán) y Victoria Martínez (Uruguay).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864407/BE_OPEN_Foundation.jpg