BE OPEN Art gibt den Künstler des Jahres 2025 und die Stipendiaten des Community Support Fund bekannt

LUGANO, Schweiz, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, die von Elena Baturinas BE OPEN Think Tank gegründete Online-Kunstgalerie, freut sich, den Gewinner des Titels „Künstler des Jahres 2025" und eine Reihe weiterer Erfolge bekannt zu geben.

Mit dem Ziel, junge Talente zu präsentieren, lädt BE OPEN Art seit sechs Jahren jeden Monat Kunstliebhaber dazu ein, den besten der 20 in der Galerie ausgestellten Künstler zu wählen. Der Künstler, dessen Werke im Laufe des Jahres die meisten Stimmen erhalten, wird zum Künstler des Jahres gekürt.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

Und nun gratuliert BE OPEN Anastazie Anderson, einer tschechisch-britischen Künstlerin, deren großformatige Leinwände auf eine breite Palette visueller Referenzen zurückgreifen - von Heimatfotografie und sozialen Medien bis hin zu Filmbildern und dem Erbe der modernistischen Malerei - um etwas zu konstruieren, das man am besten als vermittelte Fantasien bezeichnen könnte. Andersons Arbeiten lassen die Grenze zwischen Erinnerung und Vorstellung, Authentizität und Künstlichkeit verschwimmen und schaffen emotional aufgeladene Szenen, die gleichzeitig vertraut und unwirklich wirken. Anastazie wurde https://art.beopenfuture.com/imile-wepenerbereits im September zum Künstler des Monats gewählt und wird nun mit der Mehrheit der Stimmen zum Künstler des Jahres 2025 und einem Preisgeld von 1000 €!

Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, gratulierte der Gewinnerin: „Über den Altersunterschied hinweg spricht Anastazie Andersons Kunstwerk durch die Einfachheit und Lebendigkeit ihrer Malerei auch zu mir von meiner Kindheit. Wir sind stolz darauf, diese bemerkenswerten jungen Talente zusammen mit all den anderen, die wir in der ganzen Welt treffen, zu präsentieren und den Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Kunst zu präsentieren und damit das Leben der Menschen, die sie schätzen, zu beeinflussen. Wir danken allen, die im Laufe des Jahres ihre Stimme abgegeben und die Initiativen von BE OPEN Art unterstützt haben."

Elena Baturinas persönlicher Favorit im Jahr 2025 ist Rio Skor, eine in Montreal lebende Künstlerin und Architektin, die die Bildhauerei zu ihrem Hauptarbeitsgebiet gemacht hat. Im Jahr 2023 verfeinerte sie ihre Fähigkeiten in Carrara, Italien, wo sie die Handschnitzerei studierte und ihre Praxis auf Marmor ausdehnte. Rio erhält nun einen Geldpreis von 500 €.

Eine weitere Errungenschaft im Jahr 2025 ist die BE OPEN Art Community, deren Unterstützung es der Stiftung ermöglicht hat, mehr als 3500 € im BE OPEN Community Support Fund zu sammeln. Der Fonds wurde im Januar 2024 mit der Hoffnung gegründet, einen Mechanismus gegenseitiger finanzieller Unterstützung zu schaffen und das Engagement und die Kommunikation zwischen Sammlern und ausgestellten Künstlern wiederzubeleben.

In diesem Dezember wird der Erlös zum zweiten Mal auf die 12 Monatsgewinner aufgeteilt. Neben den beiden oben genannten erhalten in diesem Jahr folgende Personen Zuschüsse aus dem BE OPEN Community Support Fund: Amal Al-Nakhala (Gaza), Wouter van Wessel (Niederlande), Zohaib Mahar (Pakistan), Wen Tong (Kanada), theKraftzone (Nigeria), Rizpah Amadasun (Vereinigtes Königreich), Audrey Lukban (Philippinen), Mia Delorés (USA), Noushin Delfani (Iran) und Victoria Martínez (Uruguay).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864407/BE_OPEN_Foundation.jpg