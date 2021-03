BE OPEN Art annonce l'artiste de l'année élu par les visiteurs de la galerie

LONDRES, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie en ligne conçue par le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina, est heureuse d'annoncer son tout premier artiste de l'année, sélectionné après avoir obtenu le plus de voix parmi les évaluations mensuelles.

Nos félicitations et le prix de 500 euros sont attribués à Theophilus Tetteh (NiiOdai) , un artiste ghanéen expérimental et expressionniste.

Theophilus Tetteh, également connu sous son nom d'artiste Nii Odai, est originaire d'Accra, la capitale du Ghana. En tant que peintre, il travaille sur une grande variété de thèmes, dont les foules, l'architecture, les paysages, les paysages urbains, les portraits et les scènes de village ghanéennes. Theophilus est membre de la Ghana Association of Visual Artist (GAVA).

Visant à mettre en valeur les jeunes talents, BE OPEN Art a invité chaque mois de l'année 2020 les amateurs d'art à choisir le meilleur artiste parmi ceux exposés dans la galerie en ligne. L'artiste dont les œuvres ont obtenu une majorité de votes tout au long de l'année a ensuite été nommé Artiste de l'année.

Pour être présenté dans la galerie, BE OPEN Art sélectionne des artistes au début de leur carrière qui mettent la conscience sociale, la signification philosophique et les solutions esthétiques au service des maux du monde contemporain, tels que l'inégalité, le manque de diversité, les questions environnementales et le consumérisme. D'une certaine manière, le projet se donne pour mission de rechercher les nouveaux acteurs de la scène artistique et invite chacun à contribuer à ce processus.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN déclare : « Nous sommes ravis de voir le nombre de nouveaux talents du monde entier que BE OPEN Art est fière de présenter et de célébrer. BE OPEN Art est conçue pour leur permettre d'obtenir l'attention méritée et l'opportunité d'avoir leur mot à dire dans l'art et donc d'avoir un impact sur la vie des personnes qui l'apprécient. Nous profitons également de l'occasion pour applaudir tous les artistes présentés et pour remercier tous ceux qui ont voté au cours de l'année ».

BE OPEN Art est une galerie d'art contemporain en ligne créée par la fondation BE OPEN avec l'ambition de fournir aux artistes émergents du monde entier l'opportunité de présenter leur travail aux professionnels de l'art et un point de départ pour l'établissement de liens entre les nouveaux créateurs et les collectionneurs d'aujourd'hui. BE OPEN Art accueille tout particulièrement les auteurs qui ne disposent pas de ressources propres, de mécénat et de possibilités de promotion : diplômés, artistes autodidactes, artistes issus d'un milieu défavorisé.

