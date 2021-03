BE OPEN Art gibt den von Galeriebesuchern gewählten Künstler des Jahres bekannt

LONDON, 3. März 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , eine Online-Galerie, die von der Denkfabrik BE OPEN von Elena Baturina entworfen wurde, freut sich, ihren ersten Künstler des Jahres bekannt zu geben, der durch die größte Abstimmung unter den monatlichen Bewertungen ausgewählt wurde.

Unsere Glückwünsche und der Preis in Höhe von 500 € gehen an Theophilus Tetteh (NiiOdai) , einen experimentellen und expressionistischen Künstler aus Ghana.

Theophilus Tetteh, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Nii Odai, stammt aus Ghanas Hauptstadt Accra. Seine Malereien beschäftigen sich mit einer Vielzahl von Themengebieten, darunter Menschenmassen, Architektur, Landschaften, Stadtbilder, Porträts sowie ghanaische Dorfszenen. Theophilus ist Mitglied der Ghana Association of Visual Artist (GAVA).

Mit dem Ziel, jungen Talenten eine Plattform zu bieten, rief BE OPEN Art im Jahr 2020 jeden Monat die Kunstfans dazu auf, den besten Künstler aus der Online-Galerie auszuwählen. Der Künstler, dessen Werke das ganze Jahr über die meisten Stimmen erhielt, wurde dann zum Künstler des Jahres ernannt.

Für die Präsentation in der Galerie wählt BE OPEN Art Künstler aus, die sich in einem frühen Stadium ihrer Karriere befinden und die sich mit sozialem Bewusstsein, philosophischer Bedeutung und den ästhetischen Lösungen für das Unrecht der heutigen Welt wie Ungleichheit, mangelnde Vielfalt, Umweltprobleme und Konsumverhalten befassen. In gewisser Weise sieht das Projekt seine Mission darin, nach den neuen Influencern in der Kunstszene zu suchen, und lädt alle dazu ein, sich an diesem Prozess zu beteiligen.

Die Gründerin von BE OPEN , Elena Baturina, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die zahlreichen bemerkenswerten Nachwuchstalente aus aller Welt, die BE OPEN Art mit Stolz präsentieren und feiern kann. BE OPEN Art soll es ihnen ermöglichen, die verdiente Aufmerksamkeit zu erhalten und die Möglichkeit zu haben, in der Kunstszene mitzureden und so das Leben von Menschen zu beeinflussen, die die Kunst zu schätzen wissen. Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, allen vorgestellten Künstlern Beifall zu spenden und all denjenigen danken, die sich an der diesjährigen Abstimmung beteiligt haben."

BE OPEN Art ist eine Online-Galerie für zeitgenössische Kunst, die von der BE OPEN Foundation mit dem Ziel geschaffen wurde, aufstrebenden Künstlern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten der Welt der Kunstprofis vorzustellen und einen Ausgangspunkt für ein Netzwerk unter den neuen Schöpfern und Kunstsammlern von heute zu schaffen. BE OPEN Art begrüßt insbesondere solche Künstler, die nicht über eigene Ressourcen, Mäzenatentum und Werbemöglichkeiten verfügen: Absolventen, autodidaktische Künstler und Künstler mit sozial benachteiligtem Hintergrund.

Related Links

http://art.beopenfuture.com



SOURCE BE OPEN Foundation