BE OPEN Art annonce l'artiste de l'année 2025 et les bénéficiaires du Fonds de soutien communautaire

LUGANO, Suisse, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, la galerie d'art en ligne créée par le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina, est heureuse d'annoncer le gagnant du titre d'artiste de l'année 2025, ainsi qu'un certain nombre d'autres réalisations.

Afin de mettre en valeur les jeunes talents, BE OPEN Art invite chaque mois, depuis six ans, les amateurs d'art à élire le meilleur artiste parmi les vingt exposés dans la galerie. L'artiste dont les œuvres remportent la majorité des votes tout au long de l'année devient l'artiste de l'année.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

BE OPEN félicite aujourd'hui Anastazie Anderson, une artiste tchéco-britannique dont les toiles à grande échelle s'inspirent d'un large éventail de références visuelles - de la photographie domestique et des médias sociaux à l'imagerie cinématographique et à l'héritage de la peinture moderniste - pour construire ce que l'on pourrait décrire au mieux comme des fantasmes médiatisés. Le travail d'Anderson brouille la frontière entre la mémoire et l'imagination, l'authenticité et l'artifice, créant des scènes chargées d'émotion qui semblent à la fois familières et irréelles. Anastazie a été https://art.beopenfuture.com/imile-wepenerélue Artiste du mois en septembre et devient aujourd'hui, à la majorité des voix, Artiste de l'année 2025 et lauréate d'un prix de 1000 € !

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a félicité la lauréate : « Au-delà de la différence d'âge, les œuvres d'Anastazie Anderson me parlent aussi de mon enfance par la simplicité et la vivacité de ses peintures. Nous sommes fiers de présenter ces jeunes talents remarquables aux côtés de tous ceux que nous rencontrons dans le monde entier, et d'aider les artistes à se faire connaître et à avoir leur mot à dire dans l'art, et donc à influencer la vie des gens qui l'apprécient. Nous remercions tous ceux qui ont voté tout au long de l'année et qui ont soutenu les initiatives de BE OPEN Art. »

Le coup de cœur d'Elena Baturina en 2025 est Rio Skor, une artiste basée à Montréal, une architecte qui a choisi la sculpture comme principal centre d'intérêt artistique. En 2023, elle a affiné ses compétences à Carrare, en Italie, en étudiant la sculpture à la main et en élargissant sa pratique pour y inclure le marbre. Rio recevra désormais un prix en argent de 500 euros.

Une autre réalisation en 2025 revient à la communauté artistique de BE OPEN, dont le soutien a permis à la fondation d'accumuler plus de 3 500 euros dans le fonds de soutien communautaire de BE OPEN. Le fonds a été créé en janvier 2024 dans l'espoir de mettre en place un mécanisme de soutien financier mutuel et de revigorer l'engagement et la communication entre les collectionneurs et les artistes présentés.

En décembre, les recettes seront réparties entre les 12 gagnants mensuels pour la deuxième fois. Outre les deux personnes susmentionnées, les bénéficiaires de subventions du Fonds de soutien communautaire BE OPEN sont cette année Amal Al-Nakhala (Gaza), Wouter van Wessel (Pays-Bas), Zohaib Mahar (Pakistan), Wen Tong (Canada), theKraftzone (Nigeria), Rizpah Amadasun (Royaume-Uni), Audrey Lukban (Philippines), Mia Delorés (États-Unis), Noushin Delfani (Iran) et Victoria Martínez (Uruguay).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864407/BE_OPEN_Foundation.jpg