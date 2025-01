BE OPEN Art gratuliert den Gewinnern des regionalen Kunstwettbewerbs im südlichen Afrika

LUGANO, Schweiz, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Kunstgalerie, die von der Denkfabrik BE OPEN eingerichtet wurde, einer humanitären Initiative, die von der in Österreich ansässigen internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, ist bereit, die Ergebnisse der letzten Etappe von BE OPEN Regional Art in 2024 bekannt zu geben, die die Länder des südlichen Afrikas umfasste: Angola, Botsuana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Swasiland, Sambia und Simbabwe.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

BE OPEN Regional Art ist ein regionaler Wettbewerb für aufstrebende Künstlerinnen und Künstler, dessen Ziel es ist, diejenigen zu unterstützen, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert. Während der Jahre 2023 und 2024 wählt die BE OPEN Expertengemeinschaft Künstler aus, um sie in der BE OPEN Kunstgalerie zu präsentieren, ihnen mehr Sichtbarkeit zu bieten und die Öffentlichkeit zu ermutigen, abzustimmen und so die monatlichen und regionalen Gewinner zu wählen. Der Gewinner jeder regionalen Etappe erhält von der Stiftung ein Stipendium.

Im Oktober wurde Akissi Beukman zum Künstler des Monats gewählt. Akissi ist ein in Pretoria, Südafrika, lebender Künstler. Sie ist spezialisiert auf Performance, experimentelle Klangkunst und Malerei. Sie erhielt 2018 ihren Abschluss in Kunst mit Auszeichnung von der Rhodes University.

Akissi Beukmans Arbeit ist von der Idee der Performativität beeinflusst, wobei sie sich darauf konzentriert, wie Geschlecht, Ethnie und die sie umgebenden politischen Landschaften mit ihrem Körper interagieren und ihn formen. Durch ihre Kunst vermittelt sie Themen der spirituellen Heilung durch die transformative Kraft des künstlerischen Ausdrucks. Akissi wurde auch der persönliche Favorit der Gründer in der Region des südlichen Afrikas.

Im November wurde der Titel an Aislinn Finnegan verliehen, die sich selbst als „mixed media artist of mixed-race heritage" bezeichnet. Aislinns Illustrationen konzentrieren sich auf Konzepte von Ethnie, Identität und Weiblichkeit und versuchen, Aspekte schwarzer Kultur und Schönheit in einer von „westlichen" Konzepten und Ästhetiken dominierten Welt zu verbreiten und zu feiern.

Natasha Mwila, eine digitale Künstlerin aus Lusaka, Sambia, wurde zur regionalen Künstlerin des Monats Dezember gekürt. Die Künstlerin, die mit digitalen Mobiltelefonen arbeitet, schöpft aus ihrem afrikanischen Erbe, um kraftvolle Collagen zu schaffen. Ihre Arbeit erforscht die sozialen und politischen Komplexitäten des Lebens, wobei sie sich darauf konzentriert, marginalisierten Stimmen, insbesondere Frauen, Gehör zu verschaffen. Natashas Kunst ist sowohl eine Hommage an die Selbstbestimmung der Frauen als auch ein Aufruf zu einer integrativeren, gerechteren Gesellschaft.

Aufgrund der Gesamtzahl der Stimmen wird Aislinn Finnegan zur Künstlerin der Region Südliches Afrika gekürt und erhält ein Stipendium in Höhe von 500 €.

Im Jahr 2025 wird der Wettbewerb in Südasien beginnen, um aufstrebende Künstler aus Bangladesch, Bhutan, Indien, Pakistan, Nepal, Afghanistan und Sri Lanka zu entdecken. Eine wichtige Entwicklung des Programms besteht darin, dass der Künstler, der die Anerkennung des Stifters erhält, auch mit einem Geldpreis ausgezeichnet wird. „Wir hoffen, dass diese zusätzlichen Mittel unsere aufstrebenden Künstler in ihrem weiteren Streben nach einer erfolgreichen Karriere in der Kunst unterstützen," sagte Elena Baturina. „Wir wollen Künstlerinnen und Künstler ermutigen, weiter zu träumen, weiter zu schaffen und ihrem Herzen zu folgen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586112/Elena_Baturina_Founder.jpg