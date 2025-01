BE OPEN Art félicite les lauréats du concours régional d'art en Afrique australe

LUGANO, Suisse, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, une galerie d'art en ligne créée par le groupe de réflexion BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par Elena Baturina, femme d'affaires internationale et philanthrope basée en Autriche, est prête à annoncer les résultats de la dernière étape de BE OPEN Regional Art en 2024, qui couvrait les pays d'Afrique australe : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

BE OPEN Regional Art est un concours régional destiné aux artistes émergents, qui vise à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique. Tout au long des années 2023 et 2024, la communauté d'experts BE OPEN a sélectionné des artistes pour les présenter dans la galerie d'art BE OPEN, leur offrir une plus grande visibilité et encourager le public à voter et ainsi sélectionner les lauréats mensuels et régionaux. Le lauréat de chaque étape régionale reçoit une bourse de la fondation.

En octobre, Akissi Beukman a été élu artiste du mois. Akissi est un artiste basé à Pretoria, en Afrique du Sud. Elle se spécialise dans la performance, l'art sonore expérimental et la peinture. Elle a obtenu un diplôme en beaux-arts avec mention de l'université de Rhodes en 2018.

Le travail d'Akissi Beukman est influencé par la notion de performativité, avec une attention particulière à la façon dont le genre, la race et les paysages politiques environnants interagissent avec son corps et le façonnent. À travers son art, elle communique des thèmes de guérison spirituelle grâce au pouvoir transformateur de l'expression artistique. Akissi est également devenu le favori des fondateurs dans la région de l'Afrique australe.

En novembre, le titre a été attribué à Aislinn Finnegan, qui se décrit elle-même comme une « artiste multimédia d'origine métisse ». Les illustrations d'Aislinn se concentrent sur les concepts de race, d'identité et de féminité dans le but de diffuser et de célébrer les aspects de la culture et de la beauté noires dans un monde dominé par les concepts et l'esthétique « occidentaux ».

Natasha Mwila, une artiste numérique de Lusaka, en Zambie, est devenue l'artiste régionale du mois de décembre. L'artiste du téléphone portable numérique s'inspire de son héritage africain pour créer de puissants collages. Son travail explore les complexités sociales et politiques de la vie, en mettant l'accent sur l'amplification des voix marginalisées, en particulier celles des femmes. L'art de Natasha est à la fois un hommage à l'émancipation des femmes et un appel à des sociétés plus inclusives et plus équitables.

Sur la base du nombre de votes, Aislinn Finnegan devient l'artiste de la région pour l'Afrique australe et recevra une bourse de 500 euros.

En 2025, le concours débutera en Asie du Sud pour découvrir des artistes émergents du Bangladesh, du Bhoutan, de l'Inde, du Pakistan, du Népal, de l'Afghanistan et du Sri Lanka. Une évolution importante du programme est que l'artiste qui recevra la reconnaissance du Fondateur se verra également attribuer un prix en argent. « Nous espérons que ces ressources supplémentaires soutiendront nos artistes émergents dans leur poursuite d'une carrière réussie dans les arts », a déclaré Elena Baturina. « Nous voulons donner aux artistes les moyens de continuer à rêver, à créer et à suivre leur cœur ».

