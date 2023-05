BE OPEN Art lança a segunda etapa do concurso regional para apoiar artistas emergentes do Caribe

LONDRES, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A BE OPEN Art, uma galeria de arte online criada pela think tank BE OPEN, uma iniciativa humanitária fundada pela empresária internacional e filantropa Elena Baturina, está realizando uma nova competição para artistas emergentes, com o objetivo de apoiar aqueles cuja arte melhor representa suas identidades regionais, culturais e étnicas — BE OPEN Regional Art.

Com o início do ano de 2023, a equipe comunitária de especialistas da BE OPEN começou a selecionar aqueles dos artistas que melhor representam a tradição artística de uma determinada região para se apresentar na galeria BE OPEN Art e oferecer a eles maior visibilidade.

A segunda etapa do programa abrange os países da região do Caribe de abril a junho de 2023: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, etc.

Cada etapa regional dura três meses, portanto, quatro etapas serão realizadas por ano, com um vencedor sendo nomeado para cada uma delas. Obras de 20 artistas emergentes são postadas na galeria online todos os meses, e uma votação pública seleciona o "Artista Regional do Mês". No final de cada etapa, um dos vencedores mensais se torna o artista da região, com base na quantidade de votos do público e dos membros da comunidade de arte da BE OPEN.

Os vencedores regionais recebem o prêmio em dinheiro de 500 euros, enquanto uma seleção de obras de arte que melhor representam a região forma uma exposição, a fim de compartilhar a arte com o público e celebrar os artistas envolvidos.

A primeira etapa do BE OPEN Regional Art foi dedicada à arte do Mediterrâneo Oriental, incluindo países como Chipre, Turquia, ilhas gregas do Dodecaneso, além dos países do Líbano, Síria, Palestina, Israel, Jordânia e Egito. Uma seleção de trabalhos feita pelos resultados das votações mensais do público será exibida em uma exposição personalizada que será realizada em junho de 2023 em Nicósia, Chipre.

Em 2023, o foco da competição passará para o Sudeste Asiático e a África Central no final do ano. A competição regional ocorre paralelamente ao trabalho regular da BE OPEN Art, cujos especialistas todos os meses selecionam 20 novos artistas para a galeria, usando votação online para nomear o Artista do Mês e o Artista do Ano.

FONTE BE OPEN Foundation

SOURCE BE OPEN Foundation