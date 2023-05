BE OPEN Art lanza la segunda etapa de la competencia regional para apoyar a los artistas emergentes del Caribe

LONDRES, 5 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria internacional y filántropa, Elena Baturina, está organizando una nueva competencia para artistas emergentes, con el objetivo de apoyar a aquellos cuyo arte representa mejor sus identidades regionales, culturales y étnicas: BE OPEN Regional Art.

A principios de 2023, el equipo de expertos de la comunidad BE OPEN comenzó a seleccionar a los artistas que mejor representan la tradición artística de una determinada región para incluirlos en la galería BE OPEN Art y ofrecerles una mayor visibilidad.

La segunda etapa del programa abarca los países de la región del Caribe entre abril y junio de 2023: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, entre otros.

Cada etapa regional tiene una duración de tres meses, por lo que habrá cuatro etapas al año y se nombrará un ganador para cada una de ellas. Las obras de 20 artistas emergentes se publicarán en la galería en línea cada mes y una votación pública elegirá al Artista Regional del Mes. Al final de cada etapa, uno de los ganadores mensuales se convertirá en el Artista de la Región, según la cantidad de votos del público y de los miembros de la comunidad artística de BE OPEN.

Los ganadores regionales reciben un premio en efectivo de EUR 500, mientras que una selección de las obras de arte más representativas de la región forma una exposición para compartir el arte con el público en general y celebrar a los artistas participantes.

La primera etapa de BE OPEN Regional Art estuvo dedicada al arte del Mediterráneo oriental con países como Chipre, Turquía, las islas griegas del Dodecaneso y los países de Líbano, Siria, Palestina, Israel, Jordania y Egipto. Una selección de obras creadas a partir de los resultados de las votaciones mensuales del público se mostrará en una exposición personalizada que se celebrará en junio de 2023 en Nicosia, Chipre.

En 2023, el enfoque de la competencia se trasladará al Sudeste Asiático y África Central a finales de año. La competencia regional se lleva a cabo junto con el trabajo continuo de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan cada mes a 20 nuevos artistas para la galería y utilizan la votación en línea para nombrar al Artista del Mes y al Artista del Año.

