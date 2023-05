BE OPEN Art lanciert die zweite Phase des regionalen Wettbewerbs zur Förderung aufstrebender Künstler in den Caribbean

LONDON, 5. Mai 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Kunstgalerie, die von der Denkfabrik BE OPEN, einer von der internationalen Geschäftsfrau und Philanthropin Elena Baturina gegründeten humanitären Initiative, ins Leben gerufen wurde, führt einen neuen Wettbewerb für aufstrebende Künstler durch, mit dem diejenigen unterstützt werden sollen, deren Kunst ihre regionalen, kulturellen und ethnischen Identitäten am besten repräsentiert - BE OPEN Regional Art.

Mit Beginn des Jahres 2023 hat das Expertenteam von BE OPEN damit begonnen, diejenigen Künstler auszuwählen, welche die künstlerische Tradition einer bestimmten Region am besten repräsentieren, um sie in der BE OPEN Art-Galerie zu präsentieren und ihnen eine größere Sichtbarkeit zu bieten.

Die zweite Phase des Programms erstreckt sich auf die Länder des karibischen Raums von April bis Juni 2023: Antigua und Barbuda, die Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago usw.

Jede regionale Etappe erstreckt sich über drei Monate, d. h. es werden vier Etappen pro Jahr durchgeführt, für die jeweils ein Sieger ermittelt wird. Jeden Monat werden Werke von 20 aufstrebenden Künstlern in der Online-Galerie veröffentlicht, eine öffentliche Abstimmung wählt den regionalen Künstler des Monats. Am Ende jeder Phase wird einer der monatlichen Gewinner zum Künstler der Region gekürt, basierend auf der Anzahl der Stimmen der Öffentlichkeit und der Mitglieder der Kunst-Community von BE OPEN.

Die regionalen Gewinner erhalten einen Geldpreis in Höhe von 500 EUR, während eine Auswahl der für die Region am besten repräsentativen Kunstwerke in einer Ausstellung gezeigt wird, um die Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die beteiligten Künstler zu feiern.

Die erste Phase von BE OPEN Regional Art war der Kunst des östlichen Mittelmeers gewidmet und umfasste Länder wie Zypern, die Türkei, die griechischen Inseln des Dodekanes sowie die Länder Libanon, Syrien, Palästina, Israel, Jordanien und Ägypten. Eine Auswahl der Werke, die aus den Ergebnissen der monatlichen öffentlichen Abstimmungen hervorgeht, wird in einer individuellen Ausstellung gezeigt, die im Juni 2023 in Nikosia, Zypern, stattfinden wird.

Als nächstes, im Jahr 2023, wird der Schwerpunkt des Wettbewerbs Ende des Jahres nach Südostasien und Zentralafrika verlegt. Der regionale Wettbewerb läuft parallel zur regulären Arbeit von BE OPEN Art, deren Experten jeden Monat 20 neue Künstler für die Galerie auswählen und per Online-Abstimmung den Künstler des Monats und den Künstler des Jahres bestimmen.

