BE OPEN celebra a los ganadores de DESIGN TO NURTURE THE PLANET, un concurso para apoyar los objetivos sostenibles de la ONU

LONDRES, 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El concurso de estudiantes Design to Nurture the Planet en apoyo del Programa ODS de las Naciones Unidas da a conocer a los ganadores de sus tres premios principales.

La última competencia de BE OPEN tuvo como objetivo conseguir el talento y la creatividad de la comunidad global para centrarse en SDG2: Zero Hunger. Bajo el paraguas del hambre cero, el ODS 2 no se trata solo de acabar con el hambre, sino también de lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. El concurso solicitó soluciones innovadoras que puedan contribuir a cómo transformamos nuestros sistemas alimentarios para poner fin a la inseguridad alimentaria y crear con ello mejores condiciones para un mundo equitativo y ambientalmente próspero.

Todas las presentaciones válidas han sido evaluadas de acuerdo con la combinación de criterios, como la viabilidad, factibilidad y conveniencia del diseño, evidencia de una investigación exhaustiva y el valor creativo de la solución propuesta, y los premios se han asignado de la siguiente manera:

·El primer premio de 5.000 euros es para Helena Markus de Tallin, Estonia, que desarrolló Sys-Stem, un sistema de producción y distribución de alimentos basado en una cadena de bloques. Blockchain como tecnología de datos puede ayudar a hacer frente a los retos del suministro de alimentos mediante la reparación de fallas de datos en la cadena productor-proveedor-consumidor, aumentando la eficiencia en cada etapa. La transparencia de los procesos, la sostenibilidad, la retroalimentación más rápida y la regulación son solo algunas de las ventajas de las tecnologías de cadena de bloques de las que se puede beneficiar la industria alimentaria.

·El segundo premio de 3.000 euros es para Riccardo Mirarchi de Milán, Italia, por su proyecto Urban Gardens que fomenta la reutilización de los espacios urbanos disponibles en lugares sostenibles de producción de alimentos para ser administrados por comunidades de vecinos. El proyecto ofrece información acerca del cultivo sostenible de alimentos, tecnologías y materiales relevantes, proporciona instrucción práctica que permite a los habitantes urbanos cultivar sus propios alimentos frescos, apoyar la biodiversidad local, reutilizar y reciclar los desechos.

·El tercer premio de 2.000 euros se ha concedido a Maria Balash de Basilea, Suiza, por la plataforma interactiva en línea Seed Sync. que tiene como objetivo involucrar a las personas en el co-cultivo de alimentos frescos y la co-agricultura en general, brindándoles una plataforma para encontrar nuevos amigos, unir esfuerzos, compartir experiencias, conocimientos, materiales, semillas, etc. La plataforma permite patrocinios, actividades benéficas, iniciativas comunitarias, etc.

BE OPEN es una iniciativa cultural y social global para fomentar la creatividad y la innovación, un grupo de presión cuya misión es promover personas e ideas hoy para construir soluciones para el mañana a través de un sistema de conferencias, concursos, exposiciones, clases magistrales y eventos culturales.

SOURCE BE OPEN Foundation