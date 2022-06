BE OPEN célèbre les lauréats du concours DESIGN TO NURTURE THE PLANET, organisé pour soutenir les objectifs de développement durable de l'ONU

LONDRES, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le concours étudiant « Design to Nurture the Planet », organisé pour soutenir le programme des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, annonce les lauréats de ses trois principaux prix.

Le dernier concours de BE OPEN visait à mettre le talent et la créativité de la communauté mondiale au service de l'ODD2 : Faim zéro. Sous le dénominateur commun de Faim zéro, l'ODD2 ne vise pas seulement à éliminer la faim, mais aussi à assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Le concours portait sur des solutions innovantes susceptibles de contribuer à la transformation de nos systèmes alimentaires pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et créer de meilleures conditions pour un monde équitable et écologiquement prospère.

Toutes les candidatures éligibles ont été évaluées sur la base d'une combinaison de critères, tels que la viabilité, la faisabilité et la désirabilité du design, la preuve de recherches approfondies et la valeur créative de la solution proposée, et les prix ont été attribués de la manière suivante :

- Le premier prix de 5 000 euros est attribué à Helena Markus de Tallinn, en Estonie, qui a développé Sys-Stem, un système de production et de distribution alimentaire basé sur la blockchain. La blockchain, en tant que technologie de données, peut permettre de relever les défis de l'approvisionnement alimentaire en corrigeant les erreurs de données dans la chaîne producteur-fournisseur-consommateur et en améliorant l'efficacité à chaque étape. La transparence des processus, la durabilité, un retour d'information plus rapide et la réglementation ne sont que quelques avantages des technologies blockchain dont l'industrie alimentaire peut tirer parti.

- Le deuxième prix, d'une valeur de 3 000 euros, est attribué à Riccardo Mirarchi, de Milan, en Italie, pour son projet de Jardins urbains qui encourage la reconversion d'espaces urbains disponibles en lieux de production alimentaire durable gérés par des communautés de voisins. Le projet offre un aperçu de la culture de denrées alimentaires durable, des technologies et des matériaux pertinents, et propose des instructions pratiques permettant aux citadins de cultiver leurs propres aliments frais, de soutenir la biodiversité locale, de réutiliser et de recycler les déchets.

- Le troisième prix, d'une valeur de 2 000 euros, est décerné à Maria Balash, de Bâle, en Suisse, pour sa plateforme interactive en ligne Seed Sync. qui vise à inciter les gens à cultiver conjointement des aliments frais et à pratiquer la coexploitation agricole en général, en mettant à leur disposition une plateforme leur permettant de se faire de nouveaux amis, d'unir leurs efforts, de partager leurs expériences, leurs connaissances, leur matériel, leurs semences, etc. La plateforme permet de réaliser des parrainages, des activités caritatives, des initiatives communautaires, etc.

BE OPEN est une initiative culturelle et sociale mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain grâce à un système de conférences, de concours, d'expositions, de master classes et d'événements culturels.

