BE OPEN würdigt junge Menschen für ihren Beitrag zur nachhaltigen Wende während der World Sustainable Energy Days

LUGANO, Schweiz, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN hatte die Gelegenheit, sein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Wettbewerbsprogramm im Rahmen einer Posterpräsentation auf der Young Energy Researchers Conference und anderen Veranstaltungen der World Sustainable Energy Days (WSED) vorzustellen, die vom 24. bis 27. Februar in Wels, Österreich, stattfanden.

Die Veranstaltung ist eine führende jährliche Konferenz zum Thema Energiewende und Klimaneutralität mit Teilnehmern aus mehr als 60 Ländern. Im Rahmen der WSED präsentiert die Konferenz junger Energieforscher die Arbeiten und Erfolge junger Forscher in den Bereichen Energieeffizienz und Biomasse. Die Konferenz bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, mit Forschern, Branchenexperten, EU- und nationalen Beamten sowie Organisationen des öffentlichen Sektors aus aller Welt in Kontakt zu treten.

BE OPEN nutzte diese hervorragende Gelegenheit, um die Ergebnisse und Ziele seines eigenen siebenjährigen Wettbewerbsprogramms zum Thema Nachhaltigkeit für Studierende und Absolventen zu präsentieren, bei dem die zukunftsweisendsten und vielversprechendsten Lösungen mit Geldpreisen und der Möglichkeit ausgezeichnet werden, bei den wichtigsten Nachhaltigkeitsveranstaltungen mit Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten.

Das Programm von BE OPEN, das sich jedes Jahr auf ein bestimmtes SDG konzentriert, um das Bewusstsein zu schärfen und junge Fachkräfte in kreativen und technischen Bereichen zu einem lösungsorientierten Ansatz zu ermutigen.

Im Namen von BE OPEN bedankte sich die in Österreich lebende Gründerin Elena Baturina für die Gelegenheit, über die Förderung neuer Nachhaltigkeitsführer für die globale Gemeinschaft zu sprechen: „Durch unsere Wettbewerbe erkennen, fördern, unterstützen wir finanziell und würdigen die besten Designideen junger Menschen aus aller Welt. Viele von Ihnen werden in Kürze zu Vorreitern der nachhaltigen Energiebranche werden und eine Inspiration für die jungen Innovatoren der Zukunft darstellen. Um dieses Anliegen zu unterstützen, werden wir bei BE OPEN weiterhin eine Plattform für Diskussionen, Ideenaustausch und Selbstbildung bereitstellen, um das Selbstvertrauen junger Menschen zu stärken und ihnen zu helfen, ihre Bedeutung für die Gestaltung der Zukunft zu erkennen."

BE OPEN fungiert als Denkfabrik, deren Aufgabe es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es wurde von der Philanthropin und Unternehmerin Elena Baturina gegründet, die seit 2014 in erneuerbare Energiequellen und Forschung investiert, und wird von ihr kontinuierlich unterstützt. BE OPEN wurde ins Leben gerufen, um durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Master Classes und kulturellen Veranstaltungen die kreative Intelligenz zu nutzen.