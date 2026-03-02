BE OPEN et Student Energy s'associent pour le Sommet étudiant international sur l'énergie au cœur de la forêt amazonienne

LUGANO, Suisse, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN est fière d'avoir soutenu le Sommet étudiant international sur l'énergie (SES), l'événement le plus important et le plus diversifié au monde dans le domaine de l'énergie pour les jeunes. Du 18 au 21 février 2026, le sommet s'est tenu à Manaus, au Brésil, au cœur de l'Amazonie, à l'Université fédérale d'Amazonas.

BE OPEN et SES sont unis par l'ambition d'exploiter le pouvoir de changement des jeunes pour influencer les communautés dans le monde entier. L'événement rassemble de jeunes acteurs du changement du monde entier pour accélérer la transition juste, et crée un espace pour les jeunes leaders, les experts de l'industrie, les représentants des gouvernements, les décideurs politiques et les représentants du secteur privé pour partager des connaissances et collaborer à des solutions aux problèmes énergétiques critiques qui affectent les populations vulnérables dans le monde entier.

BE OPEN a invité et encouragé les délégués du sommet à participer au programme de concours annuel de la fondation. Chaque année, BE OPEN associe des étudiants et des diplômés du monde entier à l'élaboration de solutions susceptibles d'aider à résoudre les problèmes réels et urgents formulés par les ODD des Nations unies. Avec six concours terminés et un en cours, BE OPEN soutient et récompense en permanence les jeunes créatifs qui mettent au point des solutions visant à contribuer à la transformation des systèmes inadéquats et à la création de meilleures conditions pour un monde équitable et écologiquement prospère.

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a salué l'excellent travail réalisé lors du sommet : « Nous apprécions la reconnaissance par nos pairs du Sommet étudiant sur l'énergie. Au cours des sept éditions du programme de concours BE OPEN axé sur les ODD, les solutions énergétiques durables ont toujours été au cœur des propositions les plus prometteuses, quel que soit l'objectif de développement durable qu'elles visaient ». « Doter les jeunes des réseaux et des compétences nécessaires pour relever les défis énergétiques et climatiques du monde réel, les motiver à devenir des leaders du secteur de l'énergie en leur offrant une plateforme de discussion et d'échange d'idées est la meilleure façon d'avancer », a-t-elle ajouté.

BE OPEN et SES ont collaboré pour la première fois en 2023, lorsque 650 jeunes de plus de 100 pays se sont réunis à la New York University Abu Dhabi (NYUAD). Parmi les délégués du sommet, quatre lauréats du concours 2022/2023 de BE OPEN Better Energy by Design, ont été récompensés pour leur participation.