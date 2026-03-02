- BE OPEN y Student Energy se asocian para la International Student Energy Summit en el corazón de la selva amazónica

LUGANO, Suiza, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN se enorgullece de haber apoyado la International Student Energy Summit (SES), el evento juvenil sobre energía más grande y diverso del mundo. Del 18 al 21 de febrero de 2026, la Cumbre se celebró en Manaos, Brasil, en el corazón de la Amazonia, organizada por la Universidad Federal de Amazonas.

BE OPEN y SES comparten la ambición de aprovechar el poder del cambio liderado por jóvenes para impactar a comunidades de todo el mundo. El evento reúne a jóvenes creadores de cambios de todo el mundo para acelerar la transición justa y crea un espacio para que jóvenes líderes, expertos de la industria, funcionarios gubernamentales, legisladores y representantes del sector privado compartan conocimientos y colaboren para encontrar soluciones a los problemas energéticos críticos que afectan a las comunidades vulnerables de todo el mundo.

BE OPEN invitó y animó a los delegados de la Cumbre a participar en el programa anual de concursos de la fundación. Cada año, BE OPEN involucra a estudiantes y graduados de todo el mundo en el desarrollo de soluciones que puedan ayudar a resolver problemas reales y urgentes formulados por los ODS de las Naciones Unidas. Con seis concursos finalizados y uno en curso, BE OPEN apoya y premia continuamente a jóvenes creativos por desarrollar soluciones destinadas a contribuir a la transformación de sistemas inadecuados y a crear mejores condiciones para un mundo equitativo y ambientalmente próspero.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, elogió la excelente labor realizada por la Cumbre: "Agradecemos el reconocimiento de los participantes de la Student Energy Summit. A lo largo de las siete ediciones del programa de concursos de BE OPEN centrado en los ODS, las soluciones energéticas sostenibles han sido, sin duda, el eje central de las propuestas más prometedoras, sin importar el objetivo sostenible que se les haya diseñado para alcanzar". Añadió que "dotar a los jóvenes con las redes y las habilidades necesarias para afrontar los desafíos energéticos y climáticos del mundo real, motivándolos a convertirse en líderes del sector energético ofreciéndoles una plataforma de debate e intercambio de ideas, es la mejor manera de avanzar".

BE OPEN y SES colaboraron por primera vez en 2023, cuando 650 jóvenes de más de 100 países se reunieron en la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD). Entre los delegados de la Cumbre, se encontraban cuatro ganadores del concurso Better Energy by Design 2022/2023 de BE OPEN, cuya asistencia fue parte del premio.