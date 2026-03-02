BE OPEN félicite les jeunes pour leur contribution à la transition vers le développement durable à l'occasion des Journées mondiales de l'énergie durable

LUGANO, Suisse, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN a eu l'occasion de présenter son programme de concours axé sur la durabilité lors de la présentation d'affiches de la conférence des jeunes chercheurs en énergie et d'autres événements des World Sustainable Energy Days (WSED) qui se sont déroulées du 24 au 27 février à Wels, en Autriche.

Il s'agit d'une conférence annuelle de premier plan sur la transition énergétique et la neutralité climatique, à laquelle participent des représentants de plus de 60 pays. Dans le cadre des WSED, la conférence des jeunes chercheurs en énergie présente le travail et les réalisations des jeunes chercheurs dans les domaines de l'efficacité énergétique et de la biomasse. La conférence offre aux participants la possibilité d'interagir avec des chercheurs, des experts de l'industrie, des fonctionnaires européens et nationaux et des organisations du secteur public du monde entier.

BE OPEN a profité de cette occasion exceptionnelle pour promouvoir les résultats et les ambitions de son propre programme de concours sur le thème du développement durable, lancé il y a sept ans à l'intention des étudiants et des jeunes diplômés. Ce programme récompense les solutions les plus innovantes et les plus prometteuses en leur attribuant des prix en argent et en leur donnant l'occasion d'entrer en contact avec des décideurs lors des événements les plus importants en matière de développement durable.

Le programme BE OPEN choisit de se concentrer sur un ODD particulier chaque année, afin de sensibiliser les jeunes professionnels des domaines de la création et de l'ingénierie et de les encourager à adopter une approche axée sur la résolution de problèmes.

Au nom de BE OPEN, la fondatrice Elena Baturina, basée en Autriche, a exprimé sa gratitude pour l'occasion qui lui était donnée de s'exprimer sur la formation de nouveaux leaders en matière de durabilité pour la communauté mondiale : « Grâce à nos concours, nous reconnaissons, promouvons, soutenons financièrement et célébrons les meilleures idées de conception des jeunes du monde entier. Nombre d'entre vous deviendront bientôt l'avant-garde des industries de l'énergie durable et seront une source d'inspiration pour les jeunes innovateurs à venir. Pour contribuer à cette cause, BE OPEN continuera à offrir une plateforme de discussion, d'échange d'idées et d'auto-éducation, afin de renforcer la confiance des jeunes et de les aider à prendre conscience de leur rôle dans la construction de l'avenir. »

BE OPEN agit comme un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour construire les solutions de demain. Il a été créé et bénéficie du soutien constant de la philanthrope et femme d'affaires Elena Baturina, qui investit dans les sources d'énergie renouvelables et la recherche depuis 2014. BE OPEN a été créé pour exploiter le potentiel créatif des cerveaux grâce à un système de conférences, de concours, d'expositions, de classes de maître et d'événements culturels.