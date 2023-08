BE OPEN félicite les lauréats du prix du public et du prix du choix du fondateur dans le cadre du concours Better Energy by Design axé sur l'objectif de développement durable n° 7

LONDRES, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Better Energy by Design est le dernier né des concours de design développés par l'initiative philanthropique BE OPEN et dédiés aux objectifs fixés par l'ODD n° 7 : Une énergie abordable et propre Ces concours sont ouverts aux étudiants, aux diplômés et aux jeunes professionnels des domaines de l'art, du design, de l'architecture et des médias. Le programme vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et durable.

Le concours décerne deux prix en plus de ceux attribués par le jury international : le prix du vote du public, attribué à la suite d'un vote en ligne d'une durée d'un mois et le prix du choix du fondateur, décerné par la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, philanthrope et femme d'affaires de renommée internationale.

Le prix du public, d'une valeur de 2 000 euros, est attribué à l'équipe du Politecnico di Milano, en Italie, à savoir Iwana Sampaio Raydan, Zhiben Zheng, Yanqianfang Sun, Mirjam Höchst, Lorenzo Longieri et Ece Nur Temel pour Brease , un système modulaire conçu pour s'adapter aux façades des bâtiments. Il crée un jardin vertical qui fonctionne comme un panneau d'isolation et d'ombrage, aidant les ménages à économiser de l'énergie.

Le prix du Choix du Fondateur, d'un montant de 3 000 euros, a été décerné à Kevin Sulca, architecte diplômé de l'Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, au Pérou. Son projet de mobilier urbain intergénérationnel ( Intergenerational Urban Furniture ) propose un « mobilier modulaire polyvalent qui combine des espaces de lecture et de jeu avec un jardinage hydroponique pour générer des revenus et de la nourriture dans les communautés qui manquent d'espaces verts » afin que les différentes générations au sein d'une communauté puissent interagir et apprendre les unes des autres.

BE OPEN croit fermement que la créativité fait partie intégrante de la transition vers une existence durable. Le design a un rôle crucial à jouer en tant qu'instrument ou véhicule pour la mise en œuvre des ODD. C'est pourquoi il a été demandé aux étudiants et aux diplômés des disciplines artistiques de réfléchir à la question suivante : « Que peut-on faire pour favoriser la percée des technologies énergétiques propres dans nos vies ? » Qu'il s'agisse de les rendre plus abordables, plus efficaces ou plus attrayantes pour les utilisateurs d'énergie, tel était l'appel.

Le projet a reçu plus de 200 propositions d'étudiants et de diplômés d'universités du monde entier. Les lauréats des premier, deuxième et troisième prix ont été sélectionnés par le jury international de BE OPEN parmi tous les projets présentés dans les catégories « Énergie renouvelable », « Économiser plus d'énergie » et « Réduire le déficit énergétique ».

SOURCE BE OPEN Foundation