BE OPEN félicite les premiers lauréats du concours "Design Your Climate Action" : Concours international axé sur l'ODD n° 13

LONDRES, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le jury de Design Your ClimateAction a évalué toutes les candidatures dans les catégories Raising Resilience and Adaptation, Energy of Change, et Solutions Offered by Nature, et a désigné les gagnants des premier, deuxième et troisième prix.

Design Your Climate Action est le dernier concours international développé par l'initiative éducative BE OPEN. Il est ouvert à tous les étudiants et jeunes diplômés du monde entier. Le concours visait à encourager la création de solutions innovantes par les jeunes, pour un avenir plus prospère et plus durable.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN , commente la finalisation du projet : «Je suis convaincue que l'implication des jeunes dans la conversation centrée sur l'agenda des ODD est un moyen très sain de ne pas simplement sensibiliser à la durabilité, mais d'encourager la création de solutions réelles capables de contribuer à la réalisation d'un avenir durable. Nous sommes toujours impressionnés par le niveau des candidatures que nous recevons chaque année pour les concours axés sur les ODD. Nous voyons le travail acharné et l'intelligence, l'engagement et la créativité, et nous ne pouvons nous empêcher de croire que les jeunes générations peuvent réellement faire la différence et inspirer le changement pour nous tous».

Le premier prix de 5 000 euros est décerné à Darcy Rincón et Michelle Aljure, étudiantes à la Biodesign Universidad de los Andes, en Colombie, pour Inspira System. Ce projet vise à introduire et à promouvoir la culture de la spiruline dans les quartiers à faibles revenus de Bogota. L'initiative vise à lutter contre la malnutrition, à créer de nouvelles opportunités de revenus et à renforcer la durabilité environnementale au sein des communautés vulnérables.

Le deuxième prix de 3 000 euros est décerné à Granny Lesiamang et à sa start-up Clauseph BioFuels au Botswana, pour Clean Cooking Project. Elle se concentre sur la conception, la fabrication et la distribution de poêles à biomasse à faible coût et à haut rendement énergétique, qui réduisent la consommation de combustible de biomasse, l'inhalation de fumée et les émissions de carbone. Le projet développe également des combustibles solides propres à base de biomasse en utilisant du bois provenant d'arbres envahissants, omniprésents dans les terres agricoles du Botswana.

Le troisième prix, d'une valeur de 2 000 euros ( ), est décerné à Emilia Ziolek, étudiante en conception de produits et en technologie à l'université de Limerick, en Irlande, pour le concept Tidal Energy Turbine Form Redesign with Biomimicry (refonte de la forme de l'hydrolienne avec le biomimétisme). Il s'agit de la première étape d'une nouvelle conception de turbines sans pales avec des hydrofoils. Leur conception rationalisée réduit l'impact sur la vie marine en éliminant les pales rotatives et améliore l'efficacité de la conversion de l'énergie. Emilia suggère que les hydroptères fonctionnent en exploitant la portance générée par l'écoulement de l'eau, ce qui leur permet de capter l'énergie en réduisant la traînée et en augmentant l'efficacité.

Le prix Founder's Choice sera bientôt attribué par la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina. Le gagnant du prix du vote public sera désigné par la majorité des voix lors d'un vote ouvert en ligne.

Design Your Climate Action est le cinquième concours du programme dédié aux ODD développé par BE OPEN. Chaque année, la fondation choisit de se concentrer sur un objectif particulier, et a jusqu'à présent couvert l'ODD 12 : Consommation et production responsables, ODD 11 : Villes et communautés durables, SDG2 : Faim zéro, et l'ODD 7 : Une énergie abordable et propre.