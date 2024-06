BE OPEN gratuliert den ersten Gewinnern von Design Your Climate Action: internationaler Wettbewerb mit Schwerpunkt auf SDG#13

LONDON, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die Jury von Design Your ClimateAction hat alle Beiträge in den Kategorien Raising Resilience and Adaptation, Energy of Change, und Solutions Offered by Nature bewertet und die Gewinner des ersten, zweiten und dritten Preises benannt.

Design Your Climate Action ist der neueste internationale Wettbewerb, der von der Bildungsinitiative BE OPEN ( ) entwickelt wurde. Sie steht allen Studierenden und Hochschulabsolventen weltweit offen. Ziel des Wettbewerbs war es, junge Menschen zur Entwicklung innovativer Lösungen für eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft anzuregen.

Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN kommentiert den Abschluss des Projekts: „Ich bin mir sicher, dass die Einbeziehung junger Menschen in die Diskussion über die SDG-Agenda ein sehr gesunder Weg ist, um nicht nur das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen, sondern auch die Entwicklung konkreter Lösungen zu fördern, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen können Wir sind immer wieder beeindruckt vom Niveau der Einreichungen, die wir jedes Jahr für die SDG-orientierten Wettbewerbe erhalten. Wir sehen harte Arbeit und Intelligenz, Engagement und Kreativität und können nicht anders, als daran zu glauben, dass die jüngere Generation tatsächlich etwas bewirken und Veränderungen für uns alle anstoßen kann."

Der erste Preis in Höhe von 5.000 € geht an Darcy Rincón und Michelle Aljure, Studenten der Biodesign Universidad de los Andes, Kolumbien, für Inspira System. Dieses Projekt zielt darauf ab, den Anbau von Spirulina in einkommensschwachen Stadtvierteln von Bogotá einzuführen und zu fördern. Die Initiative zielt darauf ab, Unterernährung zu bekämpfen, neue Einkommensmöglichkeiten zu schaffen und die ökologische Nachhaltigkeit in gefährdeten Gemeinschaften zu verbessern.

Der zweite Preis in Höhe von 3.000 € geht an Granny Lesiamang und ihr Startup Clauseph BioFuels in Botswana, für Clean Cooking Project. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb kostengünstiger, energieeffizienter Biomasseöfen, die den Verbrauch von Biomassebrennstoffen, die Rauchentwicklung und die Kohlenstoffemissionen verringern. Im Rahmen des Projekts wird auch sauberer fester Biomassebrennstoff aus Holz von invasiven Buschbäumen entwickelt, die in Botswanas Farmland weit verbreitet sind.

Der dritte Preis in Höhe von 2.000 € geht an Emilia Ziolek, Studentin für Produktdesign und Technologie an der Universität Limerick, Irland, für das Konzept Tidal Energy Turbine Form Redesign with Biomimicry . Es ist der erste Schritt zu einem neuen Design von schaufellosen Turbinen mit Tragflächenprofilen. Ihr stromlinienförmiges Design reduziert die Auswirkungen auf das Leben im Meer durch den Verzicht auf rotierende Flügel und erhöht die Effizienz der Energieumwandlung. Emilia weist darauf hin, dass Tragflächenboote den Auftrieb der Wasserströmung nutzen, um bei geringerem Luftwiderstand und höherer Effizienz Energie zu gewinnen.

Der Founder's Choice Preis wird demnächst von der Gründerin von BE OPEN Elena Baturina vergeben. Der Gewinner des Public Vote Preises wird durch die Mehrheit der Stimmen in einer offenen Online-Abstimmung bestimmt.

Design Your Climate Action ist der fünfte Wettbewerb des von BE OPEN entwickelten Programms, das sich mit den SDGs befasst. Jedes Jahr konzentriert sich die Stiftung auf ein bestimmtes Ziel und hat bisher das SDG 12 behandelt: Nachhaltige/r Konsum und Produktion, SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, SDG 2: Kein Hunger und SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie.