BE OPEN kürt den Gewinner des offenen Aufrufs # BEOPENStaringAtTheSun zur Unterstützung des SDG7 der UN

LONDON, 30. Januar 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN, eine kreative Denkfabrik, die von der internationalen Geschäftsfrau und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, gibt den Gewinner von #BEOPENStaringAtTheSun bekannt, einem offenen kreativen Aufruf über soziale Medien.

BE OPEN ist der Ansicht, dass die Fähigkeit zur kreativen Interpretation sich nicht nur auf die Kunst- und Designbranche beschränkt. Die Reihe von Online-Challenges richtet sich an jene kreativen Köpfe auf der ganzen Welt, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag finden und in der Lage sind, diese mithilfe ihrer eigenen einzigartigen Vision umzusetzen.

Der Online-Wettbewerb „Staring at the Sun" war der Sensibilisierung für die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen gewidmet und konzentrierte sich insbesondere auf das SDG 7, das dazu aufruft, „den Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu gewährleisten".

Das Thema Energie steht im Mittelpunkt der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und des Pariser Abkommens zum Klimawandel. Die Gewährleistung des Zugangs zu erschwinglicher, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle wird Milliarden von Menschen eine neue Welt der Möglichkeiten eröffnen: neue wirtschaftliche Chancen und Arbeitsplätze, bessere Bildung und Gesundheit, nachhaltigere, gerechtere und integrativere Gemeinschaften und einen besseren Schutz vor dem Klimawandel.

Eine der wichtigsten nachhaltigen Energiequellen ist die Sonne, die im wahrsten Sinne des Wortes die Energiequelle für das Leben auf der Erde ist. Seit Jahrhunderten fasziniert sie Dichter, Philosophen, Künstler und alle, die irgendwie von ihrer unsichtbaren Wärme berührt werden. Die Sonne hat uns bei der Schaffung von Gemälden, Gedichten, Musik, Geschichten und Skulpturen inspiriert, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wir haben Instagram-Nutzer eingeladen, an unserem offenen Aufruf #BEOPENStaringAtTheSun teilzunehmen und Bilder zu teilen, die ausdrücken und darstellen, was die Sonne für sie persönlich und unseren Planeten bedeutet. Heute feiern wir alle Teilnehmer für ihre Fähigkeit, die sie umgebende Realität kreativ zu interpretieren.

Die Mitglieder der BE OPEN-Community haben aus einer Liste von Beiträgen mit den meisten Likes von Instagram-Nutzern den Gewinnerbeitrag ausgewählt. Unsere Glückwünsche und der Preis in Höhe von 300 € gehen an Liliana Nicolae, eine Fotografin und Geschichtenerzählerin aus Frankfurt, Deutschland.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, eine Denkfabrik, deren Aufgabe es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. BE OPEN ist bestrebt, die kreativen Köpfe durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterklassen und kulturellen Veranstaltungen zu nutzen.

SOURCE BE OPEN Foundation