Das zypriotische Erbe wird dank der Zusammenarbeit von BE OPEN und CVAR durch die Geschichte der Mode gefeiert

LUGANO, Schweiz, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 18. Oktoberth wurde eine historische Straße von Nikosia zur Bühne für eine Modenschau unter freiem Himmel - die immersive Erfahrung, die eine historische Zeitlinie der Insel durch Kleidungsstücke und die alltäglichen Figuren von Straßenverkäufern verwebt. Die gemeinsam von der BE OPEN Foundation und dem Centre of Visual Arts and Research (CVAR) organisierte Ausstellung Here Come the Cypriots bot der Öffentlichkeit einen einzigartigen Einblick in die reiche und sich ständig weiterentwickelnde Identität Zyperns.

Gezeigt wurden Kleidungsstücke von der osmanischen Ära über die britische Kolonialzeit bis in die Moderne. Jugendliche aus örtlichen Schulen erweckten die historischen Stücke auf dem Laufsteg meisterhaft zum Leben und präsentierten dem heutigen Publikum die Mode der Jahrhunderte.

CVAR-Direktorin Dr. Rita C. Severis wies darauf hin, dass die multikulturelle Insel Zypern eine Verschmelzung von Gesellschaften, Geschichten und Ereignissen darstellt, die nicht nur die Menschen und ihre Mentalität geprägt haben, sondern auch viele Aspekte des täglichen Lebens, darunter kulinarische Traditionen, Sprache und Kleidung. „Es ist dieses letzte Element, das wir in Zusammenarbeit mit BE OPEN feiern, in der Hoffnung, dass die Erfahrung das Wissen fördert, das Verständnis vertieft und liebgewonnene Erinnerungen wieder aufleben lässt," erklärte Dr. Severis.

Elena Baturina, die Gründerin von BE OPEN, lobte die reiche künstlerische und handwerkliche Geschichte Zyperns als Inspiration für dieses kulturelle Ereignis: „Es war mir eine große Freude, gemeinsam mit CVAR an dieser aufregenden und modischen Reise teilzunehmen. Als internationale Initiative fühlt sich BE OPEN geehrt, kreative und sinnvolle Feiern der zypriotischen Kultur und Geschichte zu unterstützen, und wird weiterhin Projekte entwickeln und umsetzen, die der jungen kreativen Gemeinschaft der Insel zugute kommen und dazu beitragen, die schönen Dinge zu bewahren, die Zypern einzigartig machen."

Im Namen des zypriotischen Kulturministeriums sagte Staatssekretärin Emmanuella Lambrianidou : „Keine staatliche Kulturpolitik kann ohne die aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft wirklich gedeihen. Ich möchte sowohl CVAR als auch BE OPEN meinen aufrichtigen Dank für ihre bemerkenswerte Arbeit und ihr unermüdliches Engagement für die Präsentation der zyprischen Kultur aussprechen."

Darüber hinaus führt BE OPEN zusammen mit dem Cyprus Handicraft Service des stellvertretenden Kulturministeriums den Wettbewerb Cyprus Future Heritage durch, der junge Kunsthandwerker, Künstler und Designer dazu anregt, Zyperns Web- und Sticktraditionen neu zu interpretieren. Drei Gewinner dieses Wettbewerbs erhalten von BE OPEN organisierte Auslandspraktika und Workshops mit voller Kostenübernahme.