La herencia chipriota celebrada a través de la historia de la moda, con la colaboración de BE OPEN y CVAR

-La herencia chipriota celebrada a través de la historia de la moda gracias a la colaboración de BE OPEN y CVAR

LUGANO, Suiza, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 18 de octubre, una calle histórica de Nicosia se convirtió en el escenario de un desfile de moda al aire libre: una experiencia inmersiva que tejió una cronología histórica de la isla a través de prendas y las figuras cotidianas de los vendedores ambulantes. Organizado conjuntamente por la Fundación BE OPEN y el Centro de Artes Visuales e Investigación (CVAR), Here Come the Cypriots ofreció al público una ventana única a la rica y cambiante identidad de Chipre.

Se exhibieron prendas que abarcan desde la época otomana hasta el período colonial británico y la modernidad. Adolescentes de escuelas locales dieron vida con maestría a las piezas históricas en la pasarela, presentando siglos de moda al público contemporáneo.

La directora del CVAR, la Dra. Rita C. Severis, señaló que la isla multicultural de Chipre representa una amalgama de sociedades, historias y eventos que han dejado huella no solo en las personas y su mentalidad, sino también en muchos aspectos de la vida cotidiana, como las tradiciones culinarias, el idioma y la vestimenta. "Es este último elemento el que celebramos en colaboración con BE OPEN, con la esperanza de que la experiencia fomente el conocimiento, profundice la comprensión y reavive recuerdos preciados", afirmó la Dra. Severis.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, elogió la rica historia artística y artesanal de Chipre por inspirar este evento cultural: "Fue un gran placer formar parte de este emocionante y moderno viaje junto con CVAR. Como iniciativa internacional, BE OPEN se enorgullece de apoyar celebraciones creativas y significativas de la cultura y la historia de Chipre, y continuará desarrollando e implementando proyectos beneficiosos para la joven comunidad creativa de la isla, contribuyendo a preservar las bellezas que hacen de Chipre un lugar único".

En nombre del Ministerio de Cultura de Chipre, la Secretaria Permanente, Emmanuella Lambrianidou, declaró: "Ninguna política cultural estatal puede prosperar sin la participación activa de la sociedad civil. Deseo expresar mi sincera gratitud tanto a CVAR como a BE OPEN por su notable labor y su inquebrantable compromiso con la difusión de la cultura chipriota".

Además, junto con el Servicio de Artesanía de Chipre del Viceministerio de Cultura, BE OPEN organiza el concurso Cyprus Future Heritage, que invita a jóvenes artesanos, artistas y diseñadores a reinventar las tradiciones chipriotas de tejido y bordado. Los tres ganadores recibirán prácticas y talleres en el extranjero con cobertura completa, organizados por BE OPEN.