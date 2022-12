BE OPEN lance #BEOPENStaringAtTheSun, un appel ouvert à soutenir l'ODD7 de l'ONU Une énergie abordable et propre

LONDRES, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel ouvert mondial sur les médias sociaux. Avec ces appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus explicite possible, BE OPEN vise à identifier des approches innovantes et à établir de nouveaux liens créatifs pour les personnes à travers le monde.

Le nouvel appel ouvert #BEOPENStaringAtTheSun s'attache à promouvoir les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et en particulier l'ODD7 qui appelle à « garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ».

L'énergie est au cœur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Garantir l'accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne ouvrira de nouvelles possibilités pour des milliards de personnes : de nouvelles opportunités économiques et des emplois, une meilleure éducation et une meilleure santé, des communautés plus durables, équitables et inclusives, et une meilleure protection contre les changements climatiques.

L'une des principales sources d'énergie durable est le Soleil, la source d'énergie qui permet la vie sur Terre. Pendant des siècles, il a intrigué les poètes, les philosophes, les artistes et tous ceux qui ont été touchés par sa chaleur invisible. Le Soleil a été une source d'inspiration dans le processus de création de peintures, poèmes, musique, histoires et sculptures, et plus encore.

Le Soleil brille pour nous tous, et nous y trouvons de l'inspiration. Nous vous invitons à participer à notre nouvel appel ouvert #BEOPENStaringAtTheSun et à partager des visuels exprimant et illustrant ce que le Soleil représente pour vous personnellement et pour notre planète. Faites attention aux ombres, montrez la chaleur d'un rayon de soleil, ou regardez le soleil en toute sécurité à travers les filtres d'un télescope. Qu'est-ce que le Soleil vous inspire à voir et que vous fait-il ressentir?

Afin d'encourager plus de gens à agir et à participer à des initiatives durables dans le monde entier, veuillez faire part de votre vision positive à la communauté mondiale en contribuant à notre appel ouvert #BEOPENStaringAtTheSun sur Instagram.

Les participations seront clôturées le 30 décembre 2022. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite le post gagnant parmi les propositions ayant obtenu le plus grand nombre de « J'aime » des utilisateurs d'Instagram. Le gagnant recevra un prix de 300 €.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain.

