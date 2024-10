BE OPEN lance DESIGNING FUTURES 2050 : un concours international pour jeunes créateurs axé sur le programme de développement durable des Nations unies

LONDRES, 19 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Designing Futures 2050 est le 6e concours international organisé par l'initiative éducative philanthropique BE OPEN et ses partenaires. Il est ouvert aux étudiants, aux diplômés et aux jeunes professionnels. Le concours vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et durable, et se concentre sur les ODD de l'ONU.

BE OPEN a développé ce concours dans le but de sensibiliser les jeunes et futurs professionnels des disciplines créatives et de l'ingénierie à la nécessité d'une action urgente et de l'adaptation des ODD aux réalités d'aujourd'hui. Le concours ambitionne de contribuer à la mise en œuvre réaliste des valeurs de durabilité en identifiant, en présentant et en promouvant des idées créatives qui soutiennent la transition mondiale vers un avenir durable et efficace.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN : « Depuis six ans, BE OPEN s'efforce de soutenir les ODD en organisant des concours internationaux de design pour les étudiants. Chaque année, nous recueillons des centaines de projets exceptionnels, bien documentés et créatifs de jeunes du monde entier. Chaque année, nous constatons qu'éduquer et motiver les jeunes pour qu'ils deviennent des acteurs du changement durable est la meilleure façon d'avancer. Et chaque année, nous essayons d'en faire plus en leur offrant une plateforme de discussion et d'échange d'idées, en leur offrant des possibilités d'auto-éducation, en renforçant leur confiance et en les aidant à se rendre compte qu'ils sont importants ».

Il existe trois catégories de candidatures pour aider les participants à choisir leur approche du défi : lutter contre les problèmes d'aujourd'hui ; créer les visions de demain ; ajuster les ODD.

BE OPEN est convaincu que la créativité fait partie intégrante du passage à une existence durable. Pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, nous devons sortir des sentiers battus. Nous avons besoin d'une pensée créative - d'une pensée conceptuelle - et d'une action créative. Le design a un rôle crucial à jouer en tant qu'instrument ou véhicule pour la mise en œuvre des ODD des Nations unies.

BE OPEN récompensera les meilleurs travaux avec des prix allant de 2 000 à 5 000 euros. Un jury international d'experts sélectionnera le top 50 et désignera les lauréats des premier, deuxième et troisième prix. Le prix Founder's Choice est attribué par Elena Baturina, et le gagnant du prix du vote du public sera désigné par un vote ouvert en ligne parmi les 50 meilleures candidatures.