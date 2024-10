BE OPEN startet DESIGNING FUTURES 2050: internationaler Wettbewerb für junge Kreative zum Thema UN-Programm für nachhaltige Entwicklung

LONDON, 19. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Designing Futures 2050 ist der sechste internationale Wettbewerb, der von der philanthropischen Bildungsinitiative BE OPEN und ihren Partnern veranstaltet wird. Sie steht Studenten, Hochschulabsolventen und jungen Berufstätigen offen. Der Wettbewerb soll junge Kreative dazu ermutigen, innovative Lösungen für eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft zu entwickeln. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen die SDGs der UN.

BE OPEN hat diesen Wettbewerb mit dem Ziel entwickelt, das Bewusstsein für die Notwendigkeit dringender Maßnahmen und die Anpassung der SDGs an die heutigen Realitäten unter jungen und aufstrebenden Fachleuten aus kreativen und technischen Disziplinen zu erhöhen. Der Wettbewerb möchte zur realistischen Umsetzung von Nachhaltigkeitswerten beitragen, indem er kreative Ideen ermittelt, präsentiert und fördert, die den globalen Wandel hin zu einer nachhaltigen und effizienten Zukunft unterstützen.

Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN: „ In den vergangenen sechs Jahren haben wir bei BE OPEN die SDGs durch internationale Designwettbewerbe für Studierende unterstützt. Jedes Jahr sammeln wir Hunderte von herausragenden, gut recherchierten und kreativen Projekten von jungen Menschen aus der ganzen Welt. Jedes Jahr werden wir darin bestärkt, dass es der beste Weg ist, junge Menschen zu erziehen und zu motivieren, sich für einen nachhaltigen Wandel einzusetzen. Und jedes Jahr versuchen wir, noch mehr zu tun, indem wir ihnen eine Plattform für Diskussionen und Gedankenaustausch bieten, ihnen Möglichkeiten zur Selbstbildung bieten, ihr Selbstvertrauen stärken und ihnen helfen zu erkennen, dass sie wichtig sind."

Es gibt drei Einreichungskategorien, die den Teilnehmern helfen, ihren Ansatz für die Herausforderung zu wählen: Die Probleme von heute bekämpfen; die Visionen von morgen schaffen; die SDGs anpassen.

BE OPEN ist der festen Überzeugung, dass Kreativität ein wesentlicher Bestandteil des Übergangs zu einer nachhaltigen Existenz ist. Um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, müssen wir etablierte Denkweisen überwinden. Wir brauchen kreatives Denken – „Design Thinking" – und kreatives Handeln. Design spielt eine zentrale Rolle als Instrument oder Vehikel für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele.

BE OPEN wird die besten Arbeiten mit Geldpreisen zwischen 2.000 und 5.000 Euro auszeichnen. Eine internationale Expertenjury wählt die besten 50 aus und bestimmt die Gewinner des ersten, zweiten und dritten Preises. Der Founder's Choice-Preis wird von Elena Baturina vergeben, und der Gewinner des Public Vote-Preises wird in einer offenen Online-Abstimmung unter den 50 besten Einsendungen ermittelt.