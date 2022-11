BE OPEN lanza 'Better Energy by Design', concurso centrado en el ODS#7 de las Naciones Unidas

-BE OPEN lanza 'Better Energy by Design', concurso internacional para jóvenes creativos centrado en el ODS#7 de las Naciones Unidas

LONDRES, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- 'Better Energy by Design' es un concurso internacional organizado por la iniciativa educativa filantrópica BE OPEN y sus socios. Está abierto a estudiantes, licenciados y jóvenes profesionales especializados en los campos del arte, el diseño, la arquitectura y los medios de comunicación a nivel mundial. El concurso pretende fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de los creativos más jóvenes, para un futuro más próspero y sostenible, y se centra en el ODS7 de las Naciones Unidas: Energía asequible y limpia.

"La transición a la energía limpia y sostenible ya no es una opción... El crecimiento ecológico basado en las energías renovables limpias es la ÚNICA alternativa al desarrollo sostenible", dijo Ban Ki-moon, octavo secretario general de las Naciones Unidas. Resulta evidente que, a pesar de los notables avances en los objetivos energéticos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es necesario redoblar los esfuerzos en el ODS7. Los líderes mundiales también están de acuerdo en que el ODS7, que pide "energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos en 2030", es el núcleo del resto de los ODS, y que si no se avanza en el ODS7 será imposible alcanzar la Agenda 2030.

BE OPEN cree firmemente que la creatividad es parte integral del cambio hacia una existencia sostenible. Para alcanzar los ODS de la ONU tenemos que pensar de forma diferente a los objetivos. Necesitamos un pensamiento creativo -pensamiento de diseño- y una acción creativa. El diseño tiene un papel crucial como instrumento o vehículo para la implementación de los ODS de la ONU.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, explica el objetivo del proyecto: "Creo que la serie de concursos que BE OPEN ha centrado en la agenda de los ODS es una herramienta eficaz para la búsqueda de ideas innovadoras y socios potenciales capaces de darles vida en el sector energético. Con este concurso podemos concienciar sobre el ODS7 y contribuir a su consecución mediante el reconocimiento, la exhibición y la promoción de las mejores ideas de diseño y sus creadores."

Los proyectos para el concurso deben estar relacionados con una de las siguientes categorías de presentación: Energía renovable, Ahorrar más energía y Reducir la brecha energética.

BE OPEN recompensará los mejores trabajos con premios en metálico y con menciones honoríficas: Primer premio - 5.000 euros, Segundo premio - 3.000 euros, Tercer premio - 2.000 euros, Premio del Fundador - 3.000 euros, Premio del público - 2.000 euros.

Para más información sobre el programa del concurso, los requisitos, el proceso de presentación y el calendario, visite la página web.

