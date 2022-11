BE OPEN lance « Better Energy by Design », un concours international pour les jeunes créateurs axé sur l'ODD n° 7 des Nations unies

LONDRES, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- « Better Energy by Design » est un concours international organisé par l'initiative pédagogique philanthropique BE OPEN et ses partenaires. Il est ouvert aux étudiants, diplômés et jeunes professionnels spécialisés dans les domaines de l'art, du design, de l'architecture et des médias dans le monde entier. Ce concours, qui vise à encourager la création de solutions innovantes par des jeunes créateurs, pour un avenir plus prospère et plus durable, se concentre sur l'ODD n °7 des Nations unies : une énergie propre à un coût abordable.

« La transition vers des énergies propres et durables n'est plus une option… une croissance verte basée sur des énergies renouvelables propres est la SEULE alternative au développement durable », a déclaré Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations unies. Il est devenu évident qu'en dépit des progrès notables accomplis dans la réalisation des objectifs énergétiques fixés dans l'Agenda 2030 pour le développement durable, il est nécessaire de redoubler d'efforts pour atteindre l'ODD n° 7. Les dirigeants du monde entier sont également d'accord sur le fait que l'ODD n° 7 appelant à « garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable d'ici 2030 » est au cœur des autres ODD et que, sans progrès sur l'ODD n° 7, il sera impossible de réaliser l'Agenda 2030.

BE OPEN est fermement convaincue que la créativité fait partie intégrante du passage à une existence durable. Pour atteindre les ODD des Nations unies, nous devons explorer de nouvelles approches. Nous avons besoin de pensée créative, en d'autres termes de réflexion sur le design, et d'action créative. Le design joue un rôle crucial en tant qu'instrument ou véhicule pour la mise en œuvre des ODD des Nations unies.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, explique l'objectif du projet : « Je pense que la série de concours que BE OPEN a centrée sur l'agenda des ODD est un outil efficace pour la recherche d'idées innovantes et de partenaires potentiels capables de leur donner vie dans le secteur de l'énergie. Ce concours nous permet de sensibiliser l'opinion publique à l'ODD n°7 et de contribuer à l'atteindre par la reconnaissance, la présentation et la promotion des meilleures idées de design et de leurs créateurs. »

Les projets pour le concours doivent porter sur l'une des catégories de soumission suivantes : Alimenté par des énergies renouvelables, Économise plus d'énergie ou Réduit le déficit énergétique.

BE OPEN récompensera les meilleurs travaux avec des dotations monétaires ainsi que des mentions d'honneur : premier prix — 5 000 €, deuxième prix — 3 000 €, troisième prix — 2 000 €, prix du choix des fondateurs — 3 000 €, prix du vote du public – 2 000 €.

