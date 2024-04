BE OPEN nimmt an der 3. Internationalen Konferenz für nachhaltige Energie 2024 in Österreich teil

LONDON, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- Die vom Österreichischen Institut für Nachhaltige Technologien, der UN-Organisation für Industrielle Entwicklung und dem österreichischen Bundesministerium mitorganisierte Internationale Konferenz für Nachhaltige Energie, ISEC 2024, ein Forum für Forschung, Wirtschaft und Energiepolitik, wird am 10. April in Graz, Österreich, mit Unterstützung von BE OPEN zum dritten Mal stattfinden.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

Der Schwerpunkt von ISEC 2024 liegt auf der Frage, wie wir innerhalb eines vom Klimawandel diktierten und von der Politik definierten Zeithorizonts Energiesouveränität erreichen können. Globale Lösungen wie die Transformation unseres Wirtschaftssystems hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, der vollständige Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die Umsetzung von Sektorkopplungs- und Energiespeichersystemen sowie die intelligente Elektrifizierung der Energieversorgung stehen im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen.

Das Konferenzprogramm besteht aus eingeladenen Rednern aus Industrie, Wissenschaft und Politik sowie aus Vorträgen und Posterpräsentationen von Forschern aus allen Kontinenten. ISEC 2024 will bahnbrechende Ideen für die Wärmewende in den Bereichen erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz inspirieren und einen umfassenden Austausch zwischen Forschung, Industrie und Energiepolitik ermöglichen.

BE OPEN wird seinerseits seine Teilnahme an der Konferenz nutzen, um die Ergebnisse und Ambitionen des fünfjährigen SDG-Schülerwettbewerbs der Stiftung zu präsentieren, der bisher die SDG12, SDG11, SDG2, SDG7 und SDG13 abgedeckt hat. Das Programm soll junge kreative Menschen dazu anregen, innovative Lösungen für eine prosperierende und nachhaltigere Zukunft zu finden.

Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN, erklärt, warum die Konferenz für BE OPEN so wichtig ist: "Aus dem kürzlich erstellten Nationalen Bericht zur 2030-Agenda und aus dem, was ich persönlich beobachte, seit ich hier lebe, wird deutlich, wie sehr sich Österreich für die Umsetzung der 2030-Agenda und der UN-SDGs sowohl national als auch global engagiert. Österreich setzt sich seit Jahrzehnten für die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in ihrer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimension ein. BE OPEN fühlt sich geehrt, Teil der Agenda der Internationalen Konferenz für nachhaltige Energie zu sein, und wir sind sicher, dass unser Engagement, kreative Jugendliche weltweit in die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen für die SDGs einzubeziehen, geschätzt und unterstützt wird."

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Think Tank, dessen Aufgabe es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es ist eine kulturelle und soziale Initiative, die von der in Österreich lebenden Philanthropin und Unternehmerin Elena Baturina unterstützt wird. BE OPEN wurde ins Leben gerufen, um durch ein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Meisterkursen und kulturellen Veranstaltungen die kreative Intelligenz zu nutzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380107/Elena_Baturina.jpg