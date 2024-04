BE OPEN participe à la 3e Conférence internationale sur l'énergie durable 2024 en Autriche

LONDRES, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Co-organisé par l'Autriche Institute for Sustainable Technologies, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel et le ministère fédéral d'Autriche, la Conférence internationale sur l'énergie durable, ISEC 2024, un forum pour la recherche, les affaires et la politique énergétique, se tiendra pour la troisième fois le 10 avril à Graz, en Autriche, avec le soutien de BE OPEN.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

L'objectif de l'ISEC 2024 est de déterminer comment nous pouvons atteindre la souveraineté énergétique dans un horizon temporel dicté par le changement climatique et défini par la politique. Des solutions mondiales telles que la transformation de notre système économique vers une économie circulaire durable, l'élimination progressive complète des combustibles fossiles, la mise en œuvre de systèmes de couplage et de stockage d'énergie dans le secteur ainsi que l'électrification intelligente de l'approvisionnement en énergie seront au cœur des présentations et des discussions.

Le programme de la conférence est composé d'orateurs invités de l'industrie, de la science et de la politique, ainsi que de conférences et de présentations d'affiches par des chercheurs de tous les continents. L'ISEC 2024 vise à inspirer des idées révolutionnaires pour la transformation de la chaleur dans les systèmes d'énergie renouvelable et l'efficacité des ressources et à faciliter un échange complet entre la recherche, l'industrie et la politique énergétique.

À son tour, BE OPEN utilisera sa participation à la conférence pour promouvoir les résultats et l'ambition du programme de concours étudiant sur le thème des ODD de la fondation, qui a jusqu'à présent couvert l'ODD 12, l'ODD 11, l'ODD 2, l'ODD 7 et l'ODD 13. Le programme vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créateurs, pour un avenir plus prospère et durable.

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, explique pourquoi la conférence est si importante pour BE OPEN : "D'après l'examen national de l'Agenda 2030 récemment préparé par l'Autriche, et d'après ce que j'observe personnellement depuis que j'ai commencé à vivre ici, il est clair que l'Autriche s'engage à mettre en œuvre l'Agenda 2030 et les ODD des Nations unies, tant au niveau national que mondial. L'Autriche promeut les principes du développement durable dans leurs dimensions environnementales, sociales et économiques depuis des décennies. BE OPEN est honoré de faire partie de l'ordre du jour de la Conférence internationale sur l'énergie durable, et nous sommes certains que notre engagement à faire participer les jeunes créatifs dans le monde entier à l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions pour les ODD sera apprécié et soutenu."

BE OPEN est une initiative mondiale visant à favoriser la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les gens et les idées aujourd'hui pour construire des solutions pour demain. C'est une initiative culturelle et sociale soutenue par la philanthrope et femme d'affaires autrichienne Elena Baturina. BE OPEN a été mis en place pour exploiter la puissance intellectuelle créative grâce à un système de conférences, de compétitions, d'expositions, de classes de maître et d'événements culturels.