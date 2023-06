BE OPEN präsentierte ein SDG-orientiertes Wettbewerbsprogramm für Studenten auf der World Climate Industry EXPO in Busan, Korea

LONDON, 2. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die World Climate Industry EXPO in Busan war eine großartige Gelegenheit für BE OPEN, den wichtigsten Nachhaltigkeitsvisionären und verantwortlichen Unternehmen der asiatischen Region und dem Rest Welt sein auf die SDGs ausgerichtetes Programm und insbesondere den laufenden studentischen Designwettbewerb Better Energy by Design vorzustellen, der sich auf das SDG 7 der Vereinten Nationen konzentriert: Erschwingliche und saubere Energie (Clean Energy).

Elena Baturina, Founder of BE OPEN Foundation Gennady Terenkov, Director of BE OPEN, at Busan Expocentre

Auf der von den koreanischen Regierungsstellen organisierten EXPO wurden die neuesten Technologien und Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise in der globalen Umwelt- und Energiebranche vorgestellt.

In der „Clean Energy Zone" und der „Energy Efficiency Zone" der EXPO trafen sich Vertreter großer Unternehmen und internationaler Organisationen, die innovative, CO2-neutrale Spitzentechnologien und Strategien entwickeln, fördern und umsetzen. Ähnliche Technologien finden sich auch in den Beiträgen, die BE OPEN für den Wettbewerb Better Energy by Design erhalten hat, diese mussten sich auf eine der folgenden Kategorien beziehen: Energie aus erneuerbaren Quellen (Renewables), Verbesserung der Energieeinsparung und Verkleinerung der Energielücke.

In ihrer Ansprache an die Organisatoren, Aussteller und Besucher der World Climate Industry EXPO sagte Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN: „Die World Climate Industry EXPO ist eine großartige Plattform für Diskussionen und den Austausch von Ideen und Lösungen, die auf eine nachhaltige und effiziente Entwicklung der Energiewirtschaft durch gemeinsame Bemühungen der Organisatoren und Teilnehmer abzielen. In ähnlicher Weise bietet BE OPEN der weltweit aktiven kreativen Gemeinschaft eine bekräftigende Plattform für die Kommunikation, den Austausch unkonventioneller Ideen, Anleitung, Mentoring und Unterstützung. Wir laden Sie ein, sich die von Better Energy by Design ausgewählten Projekte anzuschauen, und sind sicher, dass diese neuen und unkonventionellen Lösungen als Einblick, Inspiration oder sogar als Investitionsmöglichkeit dienen können."

Der Wettbewerb mit dem Namen Better Energy by Design wurde von BE OPEN entwickelt, um junge Kreative zur Entwicklung innovativer Lösungen für eine blühende und nachhaltigere Zukunft zu ermutigen. Er stand Studenten, Hochschulabsolventen und jungen Fachleuten offen, die sich auf die Bereiche Kunst, Design, Architektur und Medien weltweit spezialisiert haben.

Gegenwärtig schließt die internationale Jury die Bewertung der Wettbewerbsbeiträge ab, die Gewinner werden in Kürze bekannt gegeben. Fünf kreative Personen und Teams erhalten Preise (2.000-5.000 Euro) und die Möglichkeit, eine bedeutende Veranstaltung zum Thema SDG zu besuchen.

Ziel des Wettbewerbsprogramms ist es, das Bewusstsein für die SDGs zu schärfen und zu ihrer Verwirklichung beizutragen, indem die besten Ideen, die ihre Grundsätze und Ziele verkörpern und voranbringen, anerkannt und gefördert werden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2091344/Elena_Baturina.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2091345/Gennady_Terenkov.jpg

SOURCE BE OPEN Foundation