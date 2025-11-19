BE OPEN présente les projets gagnants du concours international d'étudiants Designing Future 2050 lors de la COP30

LUGANO, Suisse, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 14 novembreth, le groupe de réflexion BE OPEN a présenté un rapport sur les résultats de son dernier concours étudiant au studio HiHouse dans la zone verte de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP30.

BE OPEN a présenté les présentations des cinq gagnants et des équipes gagnantes de Designing Future 2050, le concours mondial pour étudiants qui s'est récemment achevé et qui encourage les jeunes créatifs à recadrer et à actualiser l'agenda des ODD en fonction des réalités d'aujourd'hui. Le projet visait à les inciter à aller au-delà de l'agenda 2030 et à participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans d'action réalistes et durables favorables à leur propre avenir.

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a précédé les pitchs d'une allocution : "L'avenir repose sur les épaules des jeunes et pour qu'ils soient en mesure de relever les graves défis qui les attendent, nous devons leur donner les connaissances, les compétences et les outils nécessaires, leur apprendre à naviguer à travers les problèmes locaux et mondiaux et à conduire le changement vers un monde plus durable pour nous tous. C'est pourquoi, depuis six ans, nous travaillons avec des écoles et des universités du monde entier pour sensibiliser aux ODD et contribuer à leur réalisation en reconnaissant et en promouvant les meilleures idées durables créées par les jeunes. Cette conférence est une occasion exceptionnelle de mettre en contact de jeunes talents du monde entier avec des décideurs et de leur offrir un large éventail d'opportunités".

Designing Futures 2050 est devenu le 6e concours international organisé par BE OPEN depuis 2019, après ceux consacrés aux ODD #2, #7, #11, #12, #13 et #17. Ils visaient tous à impliquer les étudiants et les jeunes diplômés dans l'agenda durable, à aider à "implanter" les principes durables dans les approches, les pratiques et les ambitions des futurs professionnels et à les encourager à créer leurs propres solutions innovantes. Le nouveau concours en cours Design Equality with Innovation est consacré à l'ODD n° 5 et acceptera des soumissions jusqu'à la fin de l'année 2025.

BE OPEN récompense les meilleurs travaux par des prix monétaires, des mentions honorifiques, des publications, l'accès à des ressources éducatives et la possibilité de présenter les projets gagnants lors de grands événements internationaux liés au développement durable. En offrant des possibilités d'expression créative, de collaboration et d'apprentissage, BE OPEN espère inciter les jeunes à s'approprier la construction de l'avenir.