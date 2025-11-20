BE OPEN presenta los proyectos ganadores del concurso internacional de estudiantes Designing Future 2050

LUGANO, Suiza, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 14 de noviembre, el laboratorio de ideas BE OPEN presentó un informe sobre los resultados de su último concurso estudiantil en el estudio HiHouse, ubicado en la Zona Verde de la COP30, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

BE OPEN presentó las propuestas de los cinco ganadores y sus respectivos equipos de Designing Future 2050, el concurso estudiantil global recientemente finalizado que animaba a jóvenes creativos a replantear y actualizar la Agenda 2050 de los ODS en función de la realidad actual. El proyecto buscaba inspirarlos a ir más allá de la Agenda 2030 y a participar activamente en el desarrollo e implementación de planes de acción realistas y sostenibles que favorecieran su propio futuro.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, dio inicio a las presentaciones con un discurso: "El futuro descansa sobre los hombros de los jóvenes y, para que puedan afrontar los serios desafíos que se avecinan, debemos brindarles el conocimiento, las habilidades y las herramientas necesarias, enseñarles a desenvolverse en los problemas locales y globales, y a liderar el cambio hacia un mundo más sostenible para todos. Por ello, durante los últimos seis años, hemos colaborado con escuelas y universidades de todo el mundo para sensibilizar sobre los ODS y contribuir a su consecución mediante el reconocimiento y la promoción de las mejores ideas sostenibles creadas por la juventud. Esta conferencia representa una excelente oportunidad para conectar a jóvenes talentosos de todo el mundo con quienes toman las decisiones y ofrecerles un amplio abanico de oportunidades".

Designing Futures 2050 se convirtió en la sexta competición internacional organizada por BE OPEN desde 2019, tras las dedicadas a los ODS 2, 7, 11, 12, 13 y 17. Todas ellas tenían como objetivo involucrar a estudiantes y recién graduados en la agenda de sostenibilidad, ayudar a integrar los principios de sostenibilidad en los enfoques, prácticas y aspiraciones de los futuros profesionales y animarlos a crear sus propias soluciones innovadoras. La nueva competición, Design Equality with Innovation, está dedicada al ODS 5 y aceptará candidaturas hasta finales de 2025.

BE OPEN premia los mejores trabajos con premios en metálico, menciones honoríficas, publicaciones, acceso a recursos educativos y la oportunidad de presentar los proyectos ganadores en importantes eventos internacionales relacionados con la sostenibilidad. Al brindar oportunidades para la expresión creativa, la colaboración y el aprendizaje, BE OPEN espera inspirar a los jóvenes a tomar las riendas de la construcción del futuro.