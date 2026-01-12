BE OPEN Regional Art entame sa quatrième année d'existence pour soutenir les artistes émergents du nord-est de l'Afrique

LUGANO, Suisse, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, une galerie en ligne créée par le groupe de réflexion humanitaire BE OPEN d'Elena Baturina, continuera d'organiser BE OPEN Regional Art pour la quatrième année en 2026. Le concours régional pour artistes émergents vise à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique, et ce pour la troisième année consécutive.

Founder of BE OPEN Elena Baturina
À cette fin, la communauté d'experts BE OPEN sélectionne les artistes qui représentent le mieux la tradition artistique d'une région donnée pour les présenter dans la galerie d'art BE OPEN et leur offrir une plus grande visibilité. Ainsi, les œuvres de 20 nouveaux artistes émergents apparaissent chaque mois dans la galerie en ligne, et un vote du public sélectionne l'artiste régional du mois. L'un des gagnants mensuels reçoit le titre d'Artiste de la région et une bourse basée sur le nombre de votes du public et des membres de la communauté artistique de BE OPEN.

De janvier à avril 2026, le concours explorera l'art du nord-est de l'Afrique, avec des artistes d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Djibouti, d'Érythrée, d'Éthiopie, de Somalie, du Soudan, de Libye, d'Égypte et de Madagascar.

En 2026, chaque étape régionale durera quatre mois, et un vainqueur sera désigné et recevra 500 euros à la fin du quatrième mois. En outre, le Favori des fondateurs recevra 300 euros. Elena Baturina explique que « les concours régionaux nous aident à soutenir encore plus de jeunes. Nous espérons que ces ressources supplémentaires les aideront dans leur poursuite d'une carrière réussie dans les arts ».

Le concours régional se déroule parallèlement au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, en utilisant le vote en ligne pour désigner l'artiste du mois et l'artiste de l'année. 

Avec l'ambition de soutenir les talents émergents, BE OPEN Art sélectionne des artistes en début de carrière qui mettent l'accent sur la conscience sociale et les solutions esthétiques aux maux du monde contemporain. Le projet se donne pour mission de rechercher de nouveaux influenceurs sur la scène artistique et invite tout le monde à y contribuer.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour construire les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale soutenue par Elena Baturina, philanthrope et femme d'affaires internationale basée en Autriche.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2852901/BE_OPEN_Elena_Baturina.jpg

