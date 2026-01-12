BE OPEN Regional Art geht ins vierte Jahr, um aufstrebende Künstler aus Nordostafrika zu unterstützen

LUGANO, Schweiz, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Galerie, die von Elena Baturinas humanitärem Think-Tank BE OPEN eingerichtet wurde, führt BE OPEN Regional Art auch 2026, dem vierten Jahr, weiter. Der regionale Wettbewerb für Nachwuchskünstler zielt darauf ab, diejenigen zu unterstützen, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert, und findet nun bereits zum dritten Mal statt.

Founder of BE OPEN Elena Baturina

Zu diesem Zweck wählt die BE OPEN-Expertengemeinschaft diejenigen Künstler aus, die die künstlerische Tradition einer bestimmten Region am besten repräsentieren, um sie in der BE OPEN-Kunstgalerie zu präsentieren und ihnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. So erscheinen jeden Monat Kunstwerke von 20 neuen Nachwuchskünstlern in der Online-Galerie, und durch eine öffentliche Abstimmung wird der regionale Künstler des Monats gewählt. Am Ende der Phase erhält einer der Monatssieger den Titel „Künstler der Region" und ein Stipendium, dessen Höhe sich nach der Anzahl der Stimmen der Öffentlichkeit und der Mitglieder der BE OPEN-Kunstgemeinschaft richtet.

Von Januar bis April 2026 widmet sich der Wettbewerb der Kunst Nordostafrikas und präsentiert Künstler aus Algerien, Marokko, Tunesien, Dschibuti, Eritrea, Äthiopien, Somalia, Sudan, Libyen, Ägypten und Madagaskar.

2026 dauert jede regionale Phase vier Monate, wobei am Ende des vierten Monats ein Gewinner bekannt gegeben und mit 500 Euro prämiert wird. Zusätzlich erhält der Favorit der Gründerin 300 Euro. Elena Baturina erklärt: „Die regionalen Wettbewerbe helfen uns, noch mehr junge Menschen zu unterstützen. Wir hoffen, dass diese zusätzlichen Ressourcen ihnen dabei helfen, ihre erfolgreiche Karriere in der Kunst fortzusetzen."

Der regionale Wettbewerb läuft parallel zur regulären Arbeit von BE OPEN Art, deren Experten jeden Monat 20 neue Künstlerinnen und Künstler für die Galerie auswählen und per Online-Abstimmung die Künstlerin / den Künstler des Monats und die Künstlerin / den Künstler des Jahres küren.

Mit dem Ziel, aufstrebende Talente zu unterstützen, wählt BE OPEN Art Künstlerinnen und Künstler in einem frühen Stadium ihrer Karriere aus, die ein soziales Bewusstsein zeigen und ästhetische Lösungen für die Missstände der heutigen Welt anstreben. Das Projekt sieht seine Aufgabe in der Suche nach neuen Influencern in der Kunstszene und lädt alle ein, einen Beitrag zu leisten.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, die Menschen und Ideen von heute unterstützt, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es handelt sich um eine kulturelle und soziale Initiative, die von der in Österreich lebenden internationalen Philanthropin und Unternehmerin Elena Baturina unterstützt wird.

