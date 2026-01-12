BE OPEN Regional Art inicia su cuarto año de apoyo a artistas emergentes del noreste de África

LUGANO, Suiza, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería online creada por el grupo de expertos humanitario BE OPEN de Elena Baturina continúa organizando BE OPEN Regional Art por cuarto año en 2026. El concurso regional para artistas emergentes tiene como objetivo apoyar a aquellos cuyo arte mejor representa sus identidades regionales, culturales y étnicas, por tercer año consecutivo.

Para ello, la comunidad de expertos de BE OPEN selecciona a los artistas que mejor representan la tradición artística de una región para que formen parte de la galería de BE OPEN Art y les brinden mayor visibilidad. De este modo, cada mes aparecen en la galería online obras de 20 artistas emergentes, y una votación pública elige al Artista Regional del Mes. Al final de la etapa, uno de los ganadores mensuales recibe el título de Artista de la Región y una beca basada en la cantidad de votos del público y de los miembros de la comunidad artística de BE OPEN.

De enero a abril de 2026, el concurso explorará el arte del noreste de África, con artistas de Argelia, Marruecos, Túnez, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Somalia, Sudán, Libia, Egipto y Madagascar.

En 2026, cada fase regional tendrá una duración de 4 meses, y al final del cuarto mes se nombrará un ganador que recibirá 500 euros. Además, el favorito del Fundador recibirá 300 euros. Elena Baturina explicó que "los concursos regionales nos ayudan a apoyar a aún más jóvenes. Esperamos que estos recursos adicionales les ayuden a seguir adelante con su carrera artística".

El concurso regional se desarrolla en paralelo a la labor habitual de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan mensualmente a 20 nuevos artistas para la galería, mediante votación en línea para nombrar al Artista del Mes y al Artista del Año.

Con el objetivo de apoyar el talento emergente, BE OPEN Art selecciona artistas en las primeras etapas de su carrera que priorizan la conciencia social y las soluciones estéticas a los problemas del mundo contemporáneo. El proyecto tiene como misión buscar nuevas figuras influyentes en la escena artística e invita a todos a contribuir.

BE OPEN es una iniciativa global para fomentar la creatividad y la innovación, promover a las personas y las ideas de hoy para construir soluciones para el futuro. Es una iniciativa cultural y social apoyada por la filántropa y empresaria internacional radicada en Austria, Elena Baturina.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2852901/BE_OPEN_Elena_Baturina.jpg