BE OPEN Regionaler Kunstwettbewerb gratuliert den Gewinnern aus Westafrika

LUGANO, Schweiz, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der regionale Wettbewerb für aufstrebende Künstler BE OPEN Regional Art, der von Elena Baturinas humanitärem Think-Tank BE OPEN entwickelt wurde, ist stolz darauf, die Gewinner für die Region Westafrika bekannt zu geben.

Von Oktober bis Dezember feierten junge Künstler aus Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha.

Der westafrikanische Wettbewerb erhielt freundliche Unterstützung vom African Heritage Centre, der Society of Nigerian Artists (SNA), der Association Arts Burkina und der National Gallery of Art (Abuja). BE OPEN dankt diesen Organisationen für ihre kontinuierliche Unterstützung lokaler Künstler und ihre Hilfe beim Erreichen der jungen Talente in der Region.

Der Titel "Künstler der Region" und das Stipendium in Höhe von 500 Euro gehen an Ahmed Partey, einen in Accra, Ghana, lebenden zeitgenössischen Künstler, der sich in seiner Arbeit stark von westafrikanischen Masken, Skulpturen, Mustern und Symbolen inspirieren lässt. Durch seine Praxis, die er Afro-Ancestral Spiritualism nennt, interpretiert Partey traditionelle afrikanische Kunstformen neu, um zeitgenössische Realitäten widerzuspiegeln und eine Brücke zwischen dem Erbe der Vorfahren und der modernen Identität zu schlagen.

Die Ehrenpreise für Westafrika gehen an Charity Meshach und Aluu Prosper aus Nigeria. Charity ist eine figurative Malerin, deren lebendige Werke den Rhythmus und die Essenz des täglichen Lebens widerspiegeln. Aluu Prospers stilisierte Figuren zeigen die Verwendung der künstlerischen Mittel der Dehnung und Übertreibung sowie seinen einzigartigen Stil, die ikonische Afro-Frisur zu malen.

Ein weiterer Gewinner ist eine persönliche Wahl von Elena Baturina, der Gründerin von BE OPEN: Das Stipendium in Höhe von 300 Euro geht an Erica Adjei, eine Mischtechnik-Künstlerin aus Accra, Ghana. Erica studierte Bildende Kunst mit den Schwerpunkten Bildgestaltung und Lederarbeiten. Während ihrer Arbeit als Buchbinderin begann Erica, weggeworfenes Papier und andere Abfallmaterialien in ihre Kunst zu integrieren. Diese Praxis spiegelt nicht nur ihr Engagement für Nachhaltigkeit wider, sondern verkörpert auch ihren Glauben daran, Materialien durch Kreativität und Zweckmäßigkeit neues Leben einzuhauchen.

Zum Abschluss des dritten Jahres des regionalen Kunstwettbewerbs sagte Elena Baturina: „Wir sind begeistert zu sehen, wie viele bemerkenswerte aufstrebende Talente aus der ganzen Welt bereits in unserer Galerie ausgestellt wurden oder noch werden. Die regionalen Wettbewerbe helfen uns, diejenigen hervorzuheben, die in der Lage sind, die einzigartige Schönheit ihrer regionalen, kulturellen und ethnischen Identität darzustellen, und für die es vielleicht schwieriger ist, sich in der Kunstszene zu etablieren. BE OPEN Art wird ihnen helfen, die verdiente Aufmerksamkeit zu erhalten und die Möglichkeit zu haben, sich zu äußern und das Leben der Menschen zu beeinflussen, die die Vielfalt der Kunst zu schätzen wissen".

Im Jahr 2026 wird BE OPEN Regional Art mit dem Wettbewerb in Nordostafrika, Mitteleuropa und Ostasien fortgesetzt. BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, die von der in Österreich lebenden internationalen Philanthropin und Unternehmerin Elena Baturina unterstützt wird.