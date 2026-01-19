Le concours artistique régional BE OPEN félicite les lauréats d'Afrique de l'Ouest

LUGANO, Suisse, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le concours régional pour les artistes émergents BE OPEN Regional Art, développé par le groupe de réflexion humanitaire BE OPEN d'Elena Baturina, est fier d'annoncer les gagnants pour la région de l'Afrique de l'Ouest.

D'octobre à décembre, les jeunes artistes du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Togo, de Sainte-Hélène, de l'Ascension et de Tristan da Cunha ont été mis à l'honneur.

Le concours pour l'Afrique de l'Ouest a reçu le soutien du Centre du patrimoine africain, de la Société des artistes nigérians (SNA), de l'Association Arts Burkina et de la Galerie nationale d'art (Abuja). BE OPEN exprime sa profonde gratitude à ces organisations pour leur soutien constant aux artistes locaux et pour leur aide à toucher les jeunes talents de la région.

Le titre d'artiste de la région et la bourse de 500 euros reviennent à Ahmed Partey, un artiste contemporain autodidacte basé à Accra, au Ghana, dont le travail est profondément inspiré par les masques, les sculptures, les motifs et les symboles de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à une pratique qu'il appelle le spiritualisme afro-ancestral, Partey réimagine les formes d'art traditionnelles africaines pour refléter les réalités contemporaines, créant ainsi un pont entre l'héritage ancestral et l'identité moderne.

Les mentions honorifiques pour l'Afrique de l'Ouest sont Charity Meshach et Aluu Prosper du Nigeria. Charity est une peintre figurative dont les œuvres vibrantes reflètent le rythme et l'essence de la vie quotidienne. Les figures stylisées d'Aluu Prosper montrent l'utilisation des procédés artistiques de l'élongation et de l'exagération, ainsi que son style unique de peinture de la coiffure afro emblématique.

Un autre gagnant est un choix personnel de la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina : la bourse de 300 euros est attribuée à Erica Adjei, une artiste multimédia de Accra, Ghana. Erica a étudié les arts visuels en se concentrant sur la création d'images et sur le travail du cuir. Alors qu'elle travaillait comme relieuse, Erica a commencé à incorporer du papier jeté et d'autres déchets dans son art. Cette pratique ne reflète pas seulement son engagement en faveur de la durabilité, mais incarne également sa conviction qu'il faut donner une nouvelle vie aux matériaux par le biais de la créativité et de l'objectif.

À l'occasion de la finalisation de la troisième année du concours d'art régional, Elena Baturina a déclaré : « Nous sommes ravis de voir combien de remarquables talents émergents du monde entier ont déjà été ou ont l'intention d'être exposés dans notre galerie. Les concours régionaux nous aident à mettre en lumière ceux qui sont capables de représenter la beauté unique de leurs identités régionales, culturelles et ethniques, et pour lesquels il peut être plus difficile de s'établir sur la scène artistique. BE OPEN Art les aidera à obtenir l'attention qu'ils méritent et la possibilité de s'exprimer et d'influencer la vie des personnes qui apprécient la diversité de l'art ».

En 2026, le concours BE OPEN Regional Art se déroulera en Afrique du Nord-Est, en Europe centrale et en Asie de l'Est. BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, soutenue par Elena Baturina, philanthrope et femme d'affaires internationale basée en Autriche.