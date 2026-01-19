El concurso BE OPEN Regional Art felicita a los ganadores de África occidental

LUGANO, Suiza, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El concurso regional para artistas emergentes BE OPEN Regional Art, desarrollado por el grupo de estudios humanitarios BE OPEN de Elena Baturina, se enorgullece de anunciar a los ganadores de la región de África Occidental.

De octubre a diciembre se convirtieron en meses de celebración para jóvenes artistas de Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo, Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha.

El concurso de África Occidental recibió el generoso apoyo del Centro del Patrimonio Africano, la Sociedad de Artistas Nigerianos (SNA), la Asociación de Artes de Burkina Faso y la Galería Nacional de Arte de Abuya. BE OPEN expresa su profunda gratitud a estas organizaciones por su continuo apoyo a los artistas locales y su ayuda para conectar con los jóvenes talentos de la región.

El título de Artista de la Región y la beca de 500 € se otorgan a Ahmed Partey, artista contemporáneo autodidacta residente en Accra, Ghana, cuya obra se inspira profundamente en las máscaras, esculturas, patrones y símbolos de África Occidental. A través de una práctica que él denomina Espiritualismo Afroancestral, Partey reinventa las formas de arte tradicionales africanas para reflejar las realidades contemporáneas, creando un puente entre la herencia ancestral y la identidad moderna.

Las menciones honoríficas para África Occidental son para Charity Meshach y Aluu Prosper, de Nigeria. Charity es una pintora figurativa cuyas vibrantes obras reflejan el ritmo y la esencia de la vida cotidiana. Las estilizadas figuras de Aluu Prosper muestran el uso de recursos artísticos como la elongación y la exageración, así como su estilo único para pintar el icónico peinado afro.

Otra ganadora, una decisión personal de Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, ha sido la beca de 300 euros para Erica Adjei, artista de técnicas mixtas de Accra, Ghana. Erica estudió Artes Visuales, especializándose en creación de imágenes y marroquinería. Mientras trabajaba como encuadernadora, Erica comenzó a incorporar papel y otros materiales de desecho en su arte. Esta práctica no solo refleja su compromiso con la sostenibilidad, sino que también encarna su convicción de dar nueva vida a los materiales a través de la creatividad y el propósito.

Al finalizar la tercera edición del concurso de arte regional, Elena Baturina comentó: "Nos entusiasma ver cuántos talentos emergentes extraordinarios de todo el mundo ya han participado o planean participar en nuestra galería. Los concursos regionales nos ayudan a destacar a quienes son capaces de retratar la belleza única de sus identidades regionales, culturales y étnicas, y a quienes les resulta más difícil consolidarse en la escena artística. BE OPEN Art les ayudará a obtener la atención que merecen y les brindará la oportunidad de expresar su opinión e influir en las vidas de quienes aprecian la diversidad del arte".

En 2026, BE OPEN Regional Art continuará con el concurso en el noreste de África, Europa Central y Asia Oriental. BE OPEN es una iniciativa global para fomentar la creatividad y la innovación, apoyada por la filántropa y empresaria internacional radicada en Austria, Elena Baturina.