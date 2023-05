LONDON, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Online-Kunstgalerie, die von der Denkfabrik BE OPEN, einer von der internationalen Geschäftsfrau und Philanthropin Elena Baturina gegründeten humanitären Initiative, ins Leben gerufen wurde, veranstaltet eine Kunstausstellung in Nikosia, Zypern.

Die Ausstellung zur Feier der aufstrebenden Künstler des östlichen Mittelmeers findet imCentre of Visual Arts and Research (CVAR) statt und zeigt Kunstwerke, die von der Öffentlichkeit und den Experten der BE OPEN-Community im Rahmen des BE OPEN Regional Art-Wettbewerbs ausgewählt wurden, sowie eine Auswahl von Bildern junger zypriotischer Künstlerinnen und Künstler.

Zu Beginn des Jahres 2023 hat BE OPEN begonnen, junge Künstlerinnen und Künstler auszuwählen, die die künstlerische Tradition des östlichen Mittelmeerraums am besten repräsentieren, um sie in der Kunstgalerie BE OPEN vorzustellen und am BE OPEN Regionalen Kunstwettbewerb teilzunehmen, um ihnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.

Jeden Monat wurden Werke von 20 aufstrebenden Künstlern aus Zypern, der Türkei, den griechischen Dodekanes-Inseln und den Ländern Libanon, Syrien, Palästina, Israel, Jordanien und Ägypten in der Online-Galerie präsentiert, damit die Öffentlichkeit den regionalen Künstler des Monats wählen konnte.

Basierend auf der Gesamtstimmenzahl wurde Jovanna Theodosiou zur Künstlerin der Region für den östlichen Mittelmeerraum gewählt. Jovanna hat an der Kingston Universität in Großbritannien Kunst studiert und lebt und arbeitet derzeit in Nikosia, Zypern. Als Regionalgewinnerin erhält sie einen Geldpreis von 500 Euro und eine große Präsentation auf der Ausstellung.

Die Ausstellung BE OPEN Regional Art wird vom 5. bis 21. Juni bei freiem Eintritt im Centre of Visual Arts and Research (285 Ermou Street, Nicosia, 1017) zu sehen sein.

BE OPEN Regional Art ist eine Reihe von Wettbewerben für aufstrebende Künstler, mit denen diejenigen unterstützt werden sollen, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert. Jede regionale Etappe dauert drei Monate, so dass pro Jahr vier Etappen durchgeführt werden, für die jeweils ein Sieger ermittelt wird. Die regionalen Gewinner erhalten einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro, während eine Auswahl von Kunstwerken, die die Region am besten repräsentieren, in einer Ausstellung gezeigt wird, um die Kunst mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen und die beteiligten Künstler zu feiern. Die laufende Phase des Regionalprogramms findet in der Karibik statt, und Ende des Jahres wird BE OPEN Regional Art nach Südostasien und Zentralafrika reisen.

SOURCE BE OPEN Foundation