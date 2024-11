Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von High-End-Roboter-Poolreinigern, glänzt als Highlight der Piscine Global mit bahnbrechenden Innovationen

Führendes Unternehmen im Bereich Poolreinigung setzt weltweit neue Maßstäbe für intelligente Poolpflege

LYON, Frankreich, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der hochmodernen Roboter-Pool-Reinigungstechnologie, sorgt auf der Piscine Global in Lyon, Frankreich, vom 19. bis 22. November 2024 für Aufsehen. Dies ist das mit Spannung erwartete Debüt von Beatbot auf der Piscine Global, einem führenden Branchenevent, das die wichtigsten Akteure zusammenbringt und den Standard für Innovationen in der Poolbranche setzt. Als Teil seiner Mission, die intelligente Poolpflege zu revolutionieren, stellt Beatbot Europa seine neuesten Errungenschaften vor, um Verbindungen mit Interessengruppen zu knüpfen und seine Präsenz in der Region zu festigen.

Mit bahnbrechender Technologie neue Standards setzen

Beatbot wird seine Vorzeigeprodukte – die AquaSense Serie und iSkim Ultra – am Stand 6K90 präsentieren. Diese fortschrittlichen Roboterlösungen stellen die Spitze der Innovation und Effizienz in der Poolreinigung dar.

AquaSense Pro : Besucher können 500 € Rabatt auf diesen bahnbrechenden kabellosen Fünf-in-Eins-Roboter-Poolreiniger erhalten. Mit dem CleverNav™ Smart Navigation System und dem branchenweit ersten U-Boot-Antriebsdesign definiert der AquaSense Pro die Poolreinigung neu. Er kombiniert 20 Sensoren , neun Motoren und einen patentierten bürstenlosen Hauptpumpenmotor zur umfassenden Reinigung von Böden, Wänden, Wasserleitungen, Wasseroberflächen und Wasser selbst. Dieses Kraftpaket ist der erste Roboter-Poolreiniger der Welt, der mit den intelligenten Chips und Wasseraufbereitung ausgestattet ist und selbst die schwierigsten Herausforderungen bei der Poolpflege bewältigt.

: Das AquaSense-Modell bietet ein effizientes Zwei-Bürsten-System und den mit einem Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz sowie und ist mit einem Preisnachlass von 400 € verfügbar. Er liefert eine außergewöhnliche Saugleistung von , während das intelligente Parken an der Wasserlinie eine problemlose Rückholung gewährleistet. Die 2 x 2 Walzenbürsten bieten eine unübertroffene Reichweite und reinigen auch schwer zugängliche Stellen präzise. iSkim Ultra: Sichern Sie sich 400 € Rabatt auf den weltweit ersten intelligenten Pool-Skimmer, der mit einem ClearWater™ Klärsystem, Solar- und Batterieladung und einem 9-Liter-Filterkorb für eine erhöhte Schmutzkapazität ausgestattet ist. Die doppelseitigen Bürsten, die große vordere Walze und das fortschrittliche Bahnoptimierungssystem, das von 20 hochpräzisen Sensoren angetrieben wird, machen das Gerät zu einem Wendepunkt in Sachen Effizienz und Leichtigkeit beim Abschöpfen.

Erleben Sie die Zukunft der Poolreinigung am Stand 6K90

Die Besucher der Piscine Global sind eingeladen, die revolutionären Produkte von Beatbot aus erster Hand zu erleben. Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie, wie Beatbot die Poolpflege mit intelligenten, nachhaltigen und hocheffizienten Lösungen neu definiert.

Für weitere Informationen über Beatbots umfassendes Angebot an Poolreinigungslösungen besuchen Sie bitte die offizielle Website von Beatbots.

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist eine Technologiemarke, die intelligente Poolpflege neu definiert und sich der globalen Robotisierung von Schwimmbadumgebungen verschrieben hat. Das Unternehmen wurde von Branchenexperten mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in führenden Unternehmen in der Heimroboterbranche gegründet und wächst schnell. Es verfügt über Niederlassungen in mehreren Ländern sowie ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam, in dem 70 % der Mitarbeiter beschäftigt sind. Als Pionier von Kerntechnologien wie bürstenlose Wasserpumpen, räumliche Fortbewegung von AUVs, Sonar-Laser-SLAM und Space-Mapping-Navigationsalgorithmen hat sich Beatbot zahlreiche Patente gesichert und Pionierarbeit für branchenführende Innovationen geleistet. Das Unternehmen hält derzeit über 160 Patente (erteilt und angemeldet), darunter 65 Patente für Erfindungen.

