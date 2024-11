Beatbot, leader mondial des robots nettoyeurs de piscines haut de gamme, est considéré comme l'événement majeur du salon Piscine Global avec ses innovations révolutionnaires.

Le champion du nettoyage des piscines établit une nouvelle référence mondiale en matière d'entretien intelligent des piscines

LYON, France, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondial de la technologie de pointe en matière de nettoyage robotisé des piscines, fait des vagues au salon Piscine Global qui se tient à Lyon, en France, du 19 au 22 novembre 2024. Beatbot fait ainsi ses débuts très attendus au salon Piscine Global, un événement industriel de premier plan qui réunit les acteurs clés et fixe les normes en matière d'innovation dans le secteur de la piscine. Dans le cadre de sa mission visant à révolutionner l'entretien intelligent des piscines, Beatbot présente ses dernières avancées à l'Europe, afin de tisser des liens avec les parties prenantes et consolider sa présence dans la région.

Beatbot Makes a Striking Debut at Piscine Global.

Établir de nouvelles normes grâce à une technologie de pointe

Beatbot s'apprête à présenter ses produits phares ( AquaSense Series et iSkim Ultra) sur le stand 6K90. Ces solutions robotiques avancées représentent le summum de l'innovation et de l'efficacité en matière de nettoyage des piscines.

AquaSense Pro : Les visiteurs peuvent bénéficier d'une remise de 500 euros sur ce robot nettoyeur de piscine sans fil cinq-en-un révolutionnaire. Avec son système de navigation intelligent CleverNav™ et une conception de propulsion sous-marine de premier ordre , l'AquaSense Pro redéfinit le nettoyage de la piscine. Il combine 20 capteurs , neuf moteurs et un moteur de pompe principal sans balais breveté pour un nettoyage complet des sols, des parois, des lignes d'eau, de la surface de l'eau et de l'eau elle-même. Il s'agit du premier robot nettoyeur de piscine au monde équipé de puces intelligentes et d'un système de clarification de l'eau , ce qui permet de relever les défis les plus difficiles en matière d'entretien des piscines.

: Les visiteurs peuvent bénéficier d'une remise de sur ce robot nettoyeur de piscine sans fil cinq-en-un révolutionnaire. Avec son et une , l'AquaSense Pro redéfinit le nettoyage de la piscine. Il combine , et un moteur de pompe principal sans balais breveté pour un nettoyage complet des sols, des parois, des lignes d'eau, de la surface de l'eau et de l'eau elle-même. Il s'agit du premier robot nettoyeur de piscine au monde équipé de et d'un système de , ce qui permet de relever les défis les plus difficiles en matière d'entretien des piscines. AquaSense : Avec une remise de 400 €, le modèle AquaSense offre un système efficace à deux brosses et un algorithme d'optimisation intelligente de la trajectoire alimenté par un processeur quatre cœurs de 1,8 GHz et 15 capteurs . Il offre une puissance d'aspiration exceptionnelle de 5 500 GPH , tandis que le système de rangement intelligent sur la ligne de flottaison permet de le récupérer sans problème. Ses 2x2 brosses à rouleaux assurent une couverture inégalée, nettoyant avec précision les zones difficiles d'accès.

: Avec une remise de 400 €, le modèle AquaSense offre un système efficace à deux brosses et un alimenté par un processeur quatre cœurs de 1,8 GHz et . Il offre une puissance d'aspiration exceptionnelle de , tandis que le système de rangement intelligent sur la ligne de flottaison permet de le récupérer sans problème. Ses 2x2 brosses à rouleaux assurent une couverture inégalée, nettoyant avec précision les zones difficiles d'accès. iSkim Ultra: Obtenez 400 € de réduction sur le premier skimmer de piscine intelligent au monde, doté d'un système de clarification ClearWater™, d'un chargement solaire et par batterie, et d'un panier de filtration de 9 litres pour une capacité de débris accrue. Ses brosses latérales à double face, son grand rouleau avant et son système avancé d'optimisation de la trajectoire alimenté par 20 capteurs de haute précision changent la donne en matière d'efficacité et de facilité d'écumage.

Plongez dans l'avenir du nettoyage des piscines en visitant le stand 6K90

Les visiteurs du salon Piscine Global sont invités à découvrir les produits révolutionnaires de Beatbot. Ne manquez pas l'occasion de découvrir comment Beatbot redéfinit l'entretien des piscines avec des solutions intelligentes, durables et hautement efficaces.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de solutions de nettoyage de piscines de Beatbot, veuillez consulter le site officiel de Beatbot .

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique qui redéfinit l'entretien intelligent des piscines et se consacre à la robotisation globale de l'environnement des piscines. Fondée par des experts du secteur ayant plus de 10 ans d'expérience dans la direction d'entreprises de robotique domestique, l'entreprise connaît une croissance rapide, avec des bureaux dans plusieurs pays et une solide équipe de recherche et développement, qui représente 70 % de l'effectif. Pionnier de technologies de base telles que les pompes à eau sans balais, la mobilité spatiale des véhicules sous-marins autonomes, le SLAM sonar-laser et les algorithmes de navigation par cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et a été à l'origine d'innovations inédites dans l'industrie. L'entreprise détient actuellement plus de 160 brevets (accordés ou en cours d'application), dont 65 brevets d'invention.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563046/Beatbot_Makes_a_Striking_Debut_Piscine_Global.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/Beatbot_LOGO.jpg