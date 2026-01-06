Beatbot lance Sora 70 : couverture complète, nettoyage de surface innovant, zéro souci

Un robot nettoyeur haute performance combinant un nettoyage de surface avancé avec un nettoyage à 360 degrés de la piscine et une récupération facile.

BERLIN, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, un leader mondial de la robotique de piscine intelligente, a lancé aujourd'hui le Beatbot Sora 70, le premier modèle de la gamme Beatbot Sora, une ligne de produits conçue pour fournir un entretien quotidien fiable de la piscine grâce à des performances élevées et complètes de l'équipement.

Beatbot Launches Sora 70: Full Coverage, Innovative Skimming, Zero Hassle

« Beatbot Sora 70 est conçu pour les propriétaires de piscine qui veulent des performances réelles sans se compliquer la vie », a déclaré Siler Wang, PDG et fondateur de Beatbot. « Le robot atteint toutes les parties de la piscine, y compris la surface de l'eau et les rebords peu profonds que la plupart des robots ne peuvent pas gérer. La gamme Beatbot Sora élargit notre offre en mettant l'accent sur le nettoyage fiable et rationalisé des piscines, et en offrant des performances élevées sans complexité inutile. »

Ingénierie avancée pour une couverture complète de la piscine

Le Beatbot Sora 70 introduit le nettoyage de surface JetPulse™, un système de jet à double flux qui utilise des jets d'eau convergents et dirigés vers l'extérieur pour guider activement les débris flottants vers l'entrée d'aspiration. Ce système améliore considérablement la performance du nettoyage de surface et permet au Beatbot Sora 70 d'éliminer les insectes, le pollen et les débris de surface avant qu'ils ne coulent.

La structure HydroBalance™ du robot possède une pompe montée au centre, soutenue par la pompe à eau à haut rendement développée par Beatbot, générant 6800 GPH de puissance d'aspiration suffisamment puissante pour soulever le sable fin, les feuilles entières et les algues récalcitrantes. La conception HydroBalance™ assure également une répartition homogène du poids, permettant au robot de se déplacer avec plus d'agilité dans toutes les zones principales. Beatbot Sora 70 peut ainsi nettoyer l'ensemble de la piscine en un seul cycle, y compris les plates-formes peu profondes et les rebords jusqu'à 8 pouces, éliminant les zones mortes sujettes aux algues, généralement laissées intactes par les systèmes de nettoyage manuel traditionnels.

Pour les séances de nettoyage prolongées, le Beatbot Sora 70 est équipé d'un réservoir de débris surdimensionné de 6 litres capable contenir jusqu'à 800 feuilles, soit environ le double de la capacité des nettoyeurs normaux. Le filtre ultra-fin de 3 microns en option permet une meilleure capture des particules pour une eau cristalline.

Récupération facile et durée de fonctionnement prolongée

Le Beatbot Sora 70 est doté du Smart Surface Parking, un système flottant inédit inspiré par l'ingénierie de flottabilité des sous-marins. Quatre chambres flottantes internes ajustent la flottabilité en aspirant de l'air et en expulsant de l'eau, ce qui permet au robot de remonter en douceur à la surface une fois le nettoyage terminé. Lorsque le robot piscine atteint la surface, le système SmartDrain™ libère l'eau interne restante, ce qui rend l'appareil plus léger et plus facile à récupérer sans difficultés ni salissures.

Le système est alimenté par une batterie de 10 000 mAh offrant jusqu'à 5 heures de nettoyage des sols ou 7 heures de nettoyage des surfaces d'eau, ce qui permet un fonctionnement ininterrompu avec une seule charge pour des piscines de tailles pouvant aller jusqu'à 3 230 m².

Prix et disponibilité

Le Beatbot Sora 70 robot piscine sera disponible au printemps 2026 sur Beatbot.com et Amazon.com. Les prix seront annoncés ultérieurement.

À propos de Beatbot

Beatbot est l'une des marques mondiales de robots nettoyeurs de piscines qui affiche la croissance la plus rapide. Grâce à une innovation continue, elle aide les utilisateurs à profiter pleinement de leur piscine et à enrichir leur vie de tous les jours. Au service de sa mission : réinventer l'entretien des piscines par l'intelligence et le design, Beatbot détient environ 500 brevets (accordés ou déposés) et s'appuie sur une équipe composée à 60 % d'experts en recherche et développement. L'entreprise est à l'origine de technologies d'automatisation avancées qui sont faciles à mettre en œuvre, intelligentes et parfaitement conçues. En promouvant une nouvelle qualité de vie, Beatbot laisse sa technologie passer au second plan pour rendre aux utilisateurs leur temps, leur confiance et leur fierté.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.beatbot.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855174/Beatbot_Launches_Sora_70.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg