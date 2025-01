Beatbot gewinnt 2025 SEAL Business Sustainability Award

Ein neuer Standard für Innovation und Umweltverantwortung in der Poolpflegeindustrie

RICHMOND, Texas, 29. Januar, 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von High-End-Robotern für die Poolreinigung, wurde für seinen bahnbrechenden Roboter-Poolskimmer, den Beatbot iSkim Ultra, mit dem 2025 SEAL Business Sustainability Award ausgezeichnet. Diese Innovation, die mit dem angesehenen Sustainable Product Award ausgezeichnet wurde, ist der erste Poolroboter, der diese Auszeichnung erhält. Damit unterstreicht Beatbot sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit und setzt neue Maßstäbe in der Branche.

Beatbot iSkim Ultra Wins 2025 SEAL Sustainable Product Award.

Die SEAL (Sustainability, Environmental Achievement, and Leadership) Awards gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der Nachhaltigkeit und würdigen Organisationen und Führungskräfte, die bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung der dringendsten Umweltprobleme der Welt erzielen. Die Auszeichnungen würdigen Beatbot für die nahtlose Kombination von außergewöhnlicher Reinigungseffizienz und umweltbewusster Innovation, die den Nutzern eine nachhaltige Wahl bietet, die die Lebensqualität erhöht und eine gesündere Umwelt fördert.

Technologische Innovation zur Förderung von Nachhaltigkeit

Durch die deutliche Reduzierung des Energie-, Material-, Chemikalien- und Wasserverbrauchs minimiert der Beatbot iSkim Ultra die Umweltbelastung und sorgt gleichzeitig für maximale Sauberkeit. Diese Leistung ist vor allem auf innovative und fortschrittliche nachhaltige Merkmale zurückzuführen, darunter:

ClearWater™ Klärsystem : Dieses System verwendet ein natürliches Klärmittel, das aus recycelten Krabbenschalen hergestellt wird, um Schmutz, Öle und Metallrückstände zu entfernen und so sicherzustellen, dass das Wasser im Pool klar und sicher bleibt, ohne die Umwelt zu belasten. Diese nachhaltige Lösung fördert die langfristige Gesundheit des Poolwassers und verhindert gleichzeitig, dass schädliche Chemikalien in die Ökosysteme gelangen.

: Dieses System verwendet ein natürliches Klärmittel, das aus recycelten Krabbenschalen hergestellt wird, um Schmutz, Öle und Metallrückstände zu entfernen und so sicherzustellen, dass das Wasser im Pool klar und sicher bleibt, ohne die Umwelt zu belasten. Diese nachhaltige Lösung fördert die langfristige Gesundheit des Poolwassers und verhindert gleichzeitig, dass schädliche Chemikalien in die Ökosysteme gelangen. Solarbetriebene Innovation : Ausgestattet mit einem 24-W-Solarmodul mit SolarTrack™-Lichtenergienachführung nutzt der iSkim Ultra effizient das Sonnenlicht, minimiert den Energieverbrauch und senkt den CO2-Fußabdruck, der mit der Wartung des Pools verbunden ist, und trägt so zur Reduzierung der globalen Treibhausgase bei. Bei unzureichendem Sonnenlicht und sinkender Akkuladung, beginnt der iSkim Ultra mit der Suche nach ausreichendem Sonnenlicht zum Aufladen und nimmt die Reinigung wieder auf, sobald er über ausreichend Akkuleistung verfügt.

: Ausgestattet mit einem 24-W-Solarmodul mit SolarTrack™-Lichtenergienachführung nutzt der iSkim Ultra effizient das Sonnenlicht, minimiert den Energieverbrauch und senkt den CO2-Fußabdruck, der mit der Wartung des Pools verbunden ist, und trägt so zur Reduzierung der globalen Treibhausgase bei. Bei unzureichendem Sonnenlicht und sinkender Akkuladung, beginnt der iSkim Ultra mit der Suche nach ausreichendem Sonnenlicht zum Aufladen und nimmt die Reinigung wieder auf, sobald er über ausreichend Akkuleistung verfügt. Nachhaltige Verpackung: Der iSkim Ultra wird mit TPCH-zertifizierten, recycelbaren Materialien verpackt, wodurch Abfall vermieden und umweltbewusste Praktiken während des gesamten Lebenszyklus des Produkts gefördert werden.

Darüber hinaus ist der Beatbot iSkim Ultra mit einem branchenführenden Array von 20 Sensoren und einer leistungsstarken Sechs-Achsen-IMU ausgestattet, die präzises Scannen und effiziente Bahnplanung ermöglichen. Zudem verfügt er über die branchenweit ersten Doppelwalzenbürsten und einen extragroßen Korb mit 9 Litern Fassungsvermögen, der eine effiziente und umfassende Poolreinigung gewährleistet und gleichzeitig die Häufigkeit des Wasserwechsels deutlich reduziert und die Energieeffizienz verbessert. Diese Innovationen zusammengenommen machen den Beatbot zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit.

Eine gemeinsame Auszeichnung im Streben nach einer nachhaltigen Zukunft

„Wir fühlen uns zutiefst geehrt, den SEAL Award 2025 zu erhalten. Dies ist ein Beleg für unser unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit und unsere kontinuierlichen Investitionen in grüne Innovationen", sagte York Guo, CMO von Beatbot. „Wir bei Beatbot glauben, dass Innovation und Verantwortung Hand in Hand gehen. Neben dem iSkim Ultra stellen Innovationen wie die auf der CES vorgestellte Amphibien-RoboTurtle nur einen von vielen Wegen in eine nachhaltige Zukunft dar. Mit der Entscheidung für Beatbot entscheiden sich Nutzer nicht nur für eine innovative Poolreinigungslösung, sondern sie beteiligen sich auch an der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft. Diese Anerkennung ist nicht nur eine Ehre für Beatbot – es ist eine gemeinsame Leistung mit unseren Nutzern, die echte Partner auf dieser Reise in eine bessere Zukunft sind, für die Branche und die ganze Welt."

Mit Blick auf die Zukunft wird Beatbot weiterhin in führender Position zusammen mit einer breiteren Gemeinschaft gleichgesinnter Nutzer und Partner arbeiten und nach weiteren Innovationen und Möglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft streben. Die neuesten Innovationen von Beatbot, darunter die AquaSense 2-Serie und andere umweltfreundliche Lösungen, finden Sie unter www.beatbot.com.

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist eine Technologiemarke, die intelligente Poolpflege neu definiert und sich der globalen Robotisierung von Schwimmbadumgebungen verschrieben hat. Das Unternehmen wurde von Branchenexperten mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in führenden Unternehmen in der Heimroboterbranche gegründet und wächst schnell. Es verfügt über Niederlassungen in mehreren Ländern sowie ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam, in dem 70 % der Mitarbeiter beschäftigt sind. Als Pionier von Kerntechnologien wie bürstenlose Wasserpumpen, räumliche Fortbewegung von AUVs, Sonar-Laser-SLAM und Space-Mapping-Navigationsalgorithmen hat sich Beatbot zahlreiche Patente gesichert und Pionierarbeit für branchenführende Innovationen geleistet. Das Unternehmen verfügt derzeit über 216 Patente (erteilt und angemeldet), darunter 124 Patente für Erfindungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2607622/seal_award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/Beatbot_LOGO.jpg