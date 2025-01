Beatbot remporte le SEAL Business Sustainability Award 2025

Une nouvelle norme en matière d'innovation et de responsabilité environnementale dans le secteur de l'entretien des piscines

RICHMOND, Texas, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, un leader mondial du nettoyage robotisé des piscines haut de gamme, a reçu le SEAL Business Sustainability Award 2025 pour son écumeur robotisé révolutionnaire, l'iSkim Ultra de Beatbot. Récompensée par le prestigieux Sustainable Product Award, cette innovation est le premier robot nettoyeur de piscine à obtenir cette remarquable reconnaissance, soulignant l'attachement de Beatbot à l'innovation et à la durabilité tout en établissant une nouvelle référence dans le secteur.

Beatbot iSkim Ultra Wins 2025 SEAL Sustainable Product Award.

Les prix SEAL (Sustainability, Environmental Achievement, and Leadership) comptent parmi les distinctions les plus prestigieuses dans le domaine du développement durable. Ils récompensent les organisations et les dirigeants qui réalisent des progrès significatifs dans la lutte contre les problèmes environnementaux les plus urgents. Les prix ont récompensé Beatbot pour avoir su allier de manière harmonieuse une efficacité de nettoyage exceptionnelle à une innovation respectueuse de l'environnement, offrant ainsi aux utilisateurs un choix durable qui améliore leur qualité de vie et favorise un environnement plus sain.

L'innovation technologique au service du développement durable

En réduisant considérablement la consommation d'énergie, de matériaux, de produits chimiques et d'eau, l'iSkim Ultra de Beatbot réduit l'impact sur l'environnement au minimum tout en maximisant la propreté. Cette réussite est principalement due à des caractéristiques innovantes et avancées en matière de développement durable, notamment :

Système de clarification ClearWater™ : ce système utilise un clarificateur naturel fabriqué à partir de carapaces de crabes recyclées pour éliminer la saleté, les huiles et les résidus métalliques, garantissant ainsi que l'eau de la piscine reste claire et sûre sans nuire à l'environnement. Cette solution durable favorise la salubrité à long terme des piscines tout en empêchant les produits chimiques nocifs de pénétrer dans les écosystèmes.

: ce système utilise un clarificateur naturel fabriqué à partir de carapaces de crabes recyclées pour éliminer la saleté, les huiles et les résidus métalliques, garantissant ainsi que l'eau de la piscine reste claire et sûre sans nuire à l'environnement. Cette solution durable favorise la salubrité à long terme des piscines tout en empêchant les produits chimiques nocifs de pénétrer dans les écosystèmes. Innovation solaire : doté d'un panneau solaire de 24 W avec son suivi de l'énergie lumineuse SolarTrack™, l'iSkim Ultra exploite efficacement la lumière du soleil, limitant la consommation d'énergie et réduisant l'empreinte carbone associée à l'entretien de la piscine, contribuant ainsi aux efforts de réduction des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. En cas d'ensoleillement insuffisant, lorsque le niveau de la batterie baisse, l'iSkim Ultra lance une chasse à la lumière afin de localiser un ensoleillement suffisant pour le chargement, et reprend le nettoyage une fois que la batterie est suffisamment chargée.

: doté d'un panneau solaire de 24 W avec son suivi de l'énergie lumineuse SolarTrack™, l'iSkim Ultra exploite efficacement la lumière du soleil, limitant la consommation d'énergie et réduisant l'empreinte carbone associée à l'entretien de la piscine, contribuant ainsi aux efforts de réduction des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. En cas d'ensoleillement insuffisant, lorsque le niveau de la batterie baisse, l'iSkim Ultra lance une chasse à la lumière afin de localiser un ensoleillement suffisant pour le chargement, et reprend le nettoyage une fois que la batterie est suffisamment chargée. Emballage durable : l'iSkim Ultra est emballé à l'aide de matériaux recyclables certifiés TPCH, ce qui permet de réduire les déchets et de promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.

En outre, l'iSkim Ultra de Beatbot est équipé d'un ensemble de 20 capteurs et d'une IMU à six axes très performante, permettant un balayage précis et une planification efficace de la trajectoire. Il est également équipé des premières brosses à double rouleau du secteur et d'un panier extra-large de 9 litres, garantissant un nettoyage efficace et complet de la piscine tout en réduisant la fréquence des changements d'eau de manière significative et en améliorant l'efficacité énergétique. L'ensemble de ces innovations permet à Beatbot d'être à l'avant-garde en matière de durabilité.

Un honneur partagé dans la poursuite d'un avenir durable

« Nous sommes très honorés d'avoir été récompensés par les SEAL Awards 2025, ce qui témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de nos investissements continus dans l'innovation verte », a déclaré York Guo, directeur du marketing de Beatbot. « Chez Beatbot, nous pensons que l'innovation et la responsabilité vont de pair. Au-delà de l'iSkim Ultra, des innovations telles que la tortue amphibie RoboTurtle, dévoilée au CES, ne représentent qu'une des nombreuses voies vers un avenir durable. En choisissant Beatbot, les utilisateurs ne se contentent pas d'opter pour une solution de nettoyage de piscine innovante, ils se joignent à nous dans la création d'un avenir plus durable. Cette reconnaissance n'est pas seulement un honneur pour Beatbot - c'est une réussite partagée avec nos utilisateurs, qui sont de véritables partenaires dans ce voyage vers un avenir meilleur, pour l'industrie et le monde en général. »

À l'avenir, Beatbot continuera de travailler à l'avant-garde avec une communauté plus large d'utilisateurs et de partenaires partageant les mêmes idées, en s'efforçant d'innover davantage et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour un avenir durable. Pour découvrir les dernières innovations de Beatbot, y compris la série AquaSense 2 et d'autres solutions écologiques, rendez-vous sur www.beatbot.com.

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique qui redéfinit l'entretien intelligent des piscines et se consacre à la robotisation globale de l'environnement des piscines. Fondée par des experts du secteur ayant plus de 10 ans d'expérience dans la direction d'entreprises de robotique domestique, l'entreprise connaît une croissance rapide, avec des bureaux dans plusieurs pays et une solide équipe de recherche et développement, qui représente 70 % de l'effectif. Pionnier de technologies de base telles que les pompes à eau sans balais, la mobilité spatiale des véhicules sous-marins autonomes, le SLAM sonar-laser et les algorithmes de navigation par cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et a été à l'origine d'innovations inédites dans l'industrie. L'entreprise détient actuellement plus de 216 brevets (accordés ou en cours de demande), dont 124 brevets d'invention.

