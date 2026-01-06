Der neue Beatbot Sora 70: vollständige Abdeckung, innovatives Skimming, einfache Bedienung

Ein leistungsstarker Reinigungsroboter, der fortschrittliche Oberflächenabsaugung mit 360-Grad-Poolreinigung und einfacher Rückholung kombiniert

BERLIN, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Poolrobotern, kündigte heute den Beatbot Sora 70 an – das erste Modell der Beatbot Sora-Serie, einer Produktlinie, die für eine zuverlässige tägliche Poolpflege durch starke Hardwareleistung und umfassenden Mehrwert entwickelt wurde.

Beatbot Launches Sora 70: Full Coverage, Innovative Skimming, Zero Hassle

„Der Beatbot Sora 70 wurde für Poolbesitzerinnen und -besitzer entwickelt, die ernsthafte Leistung ohne viel Aufhebens wünschen", sagt Siler Wang, CEO und Gründer von Beatbot. „Er erreicht jeden Teil des Schwimmbeckens, einschließlich der Wasseroberfläche und flacher Vorsprünge, die die meisten Roboter nicht erreichen können. Die Beatbot Sora-Serie erweitert unsere Produktpalette mit dem Fokus auf eine zuverlässige, optimierte Poolreinigung, die starke Leistung ohne unnötige Komplexität bietet."

Fortschrittliche Technik für einen vollständig sauberen Pool

Der Beatbot Sora 70 verfügt über das neue JetPulse™ Water Surface Cleaning, ein Doppelstrahlsystem, das mit konvergierenden und nach außen gerichteten Wasserstrahlen schwimmende Verschmutzungen aktiv zum Saugkanal leitet. Dies verbessert die Skimming-Leistung erheblich und ermöglicht es dem Beatbot Sora 70, Insekten, Pollen und Oberflächenschmutz zu entfernen, bevor diese absinken.

Die HydroBalance™-Struktur des Roboters verfügt über eine mittig montierte Pumpe, die von einer von Beatbot selbst entwickelten hocheffizienten Wasserpumpe mit einer Saugleistung von über 25.000 Litern pro Stunde unterstützt wird – stark genug, um feinen Sand, ganze Blätter und hartnäckige Algen anzusagen. Die HydroBalance™-Konstruktion sorgt außerdem für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, wodurch sich der Roboter in allen Poolbereichen agiler bewegen kann. Dadurch kann der Beatbot Sora 70 das gesamte Schwimmbecken in einem einzigen Zyklus reinigen, einschließlich flacher Plattformen und Vorsprünge bis zu einer Höhe von 20 cm, wodurch algenanfällige „blinde Stellen" beseitigt werden, die bei herkömmlichen manuellen Reinigern normalerweise unberührt bleiben.

Für ausgedehnte Reinigungssessions ist der Beatbot Sora 70 mit einem überdimensionalen 6-Liter-Schmutzbehälter ausgestattet, der bis zu 800 Blätter aufnehmen kann, also etwa doppelt so viel wie bei normalen Reinigern. Der optionale 3-Mikron-Ultrafeinfilter bietet eine verbesserte Partikelabscheidung für kristallklares Wasser.

Einfache Rückholung und verlängerte Laufzeit

Der Beatbot Sora 70 verfügt über Smart Surface Parking, ein branchenweit einzigartiges Auftriebssystem, das der Auftriebstechnik von U-Booten nachempfunden ist. Vier interne Schwimmkammern regulieren den Auftrieb durch Ansaugen von Luft und Ausstoßen von Wasser, so dass der Roboter nach Abschluss der Reinigung langsam und gleichmäßig an die Oberfläche steigt. Wenn der Poolroboter den oberen Rand erreicht, lässt das SmartDrain™-System das restliche Wasser im Inneren ab, wodurch das Gerät leichter und einfacher zu entnehmen ist, ohne übermäßige Anstrengung oder unnötige Kleckerei.

Das System wird von einem 10.000-mAh-Akku angetrieben, der mit einer einzigen Ladung bis zu 5 Stunden Bodenreinigung oder 7 Stunden Reinigung von Wasseroberflächen und damit einen ununterbrochenen Betrieb für Schwimmbecken mit einer Fläche von bis zu 3.230 m² ermöglicht.

Preise und Verfügbarkeit

Der Beatbot Sora 70 Poolroboter wird im Frühjahr 2026 auf Beatbot.com und Amazon.com erhältlich sein. Die Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Informationen zu Beatbot

Beatbot zählt zu den weltweit am schnellsten wachsenden Marken für robotergestützte Poolreinigung. Das Unternehmen steht für kontinuierliche technologische Weiterentwicklung und hat sich zum Ziel gesetzt, Poolpflege durch intelligente Lösungen und anspruchsvolles Design neu zu denken. Beatbot verfügt über rund 500 Patente (erteilt und angemeldet) und wird von einem internationalen Team getragen, dessen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsexpertinnen und -experten bei rund 60 Prozent liegt. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Automatisierungstechnologien, die eine einfache Handhabung mit hoher Leistungsfähigkeit und durchdachter Gestaltung verbinden. Mit diesem Anspruch setzt Beatbot neue Maßstäbe für moderne Poolpflege und integriert seine Technologie so nahtlos wie möglich in den Alltag der Anwenderinnen und Anwender.

Weitere Informationen: www.beatbot.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2855174/Beatbot_Launches_Sora_70.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg