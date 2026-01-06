Beatbot lanza Sora 70: cobertura total, innovador sistema de limpieza, cero complicaciones

Un robot limpiafondos de alto rendimiento que combina un avanzado sistema de limpieza de superficies con una limpieza de piscina de 360 grados y una fácil recuperación.

BERLIN , 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, líder mundial en robótica inteligente para piscinas, anunció hoy el Beatbot Sora 70, el primer modelo de la serie Beatbot Sora, una línea de productos diseñada para ofrecer un cuidado diario y confiable de la piscina gracias a su excelente rendimiento y una excelente relación calidad-precio.

"El Beatbot Sora 70 está diseñado para propietarios de piscinas que buscan un rendimiento excepcional sin complicaciones", afirmó Siler Wang, consejero delegado y fundador de Beatbot. "Llega a cada rincón de la piscina, incluyendo la superficie del agua y los bordes poco profundos que la mayoría de los robots no pueden controlar. La serie Beatbot Sora amplía nuestra gama de productos, centrándose en una limpieza de piscinas confiable y optimizada, ofreciendo un rendimiento excepcional sin complejidades innecesarias".

Ingeniería avanzada para una cobertura completa de la piscina

El Beatbot Sora 70 incorpora JetPulse™ Water Surface Cleaning, un sistema de chorro de doble flujo que utiliza chorros de agua convergentes y extensibles para guiar activamente los residuos flotantes hacia la entrada de succión. Esto mejora drásticamente el rendimiento de la limpieza y permite al Beatbot Sora 70 eliminar insectos, polen y residuos de la superficie antes de que se hundan.

La estructura HydroBalance™ del robot cuenta con una bomba central, impulsada por la bomba de agua de alta eficiencia de desarrollo propio de Beatbot, que genera 6800 GPH de potencia de succión, lo suficientemente potente como para levantar arena fina, hojas enteras y algas difíciles. El diseño HydroBalance™ también garantiza una distribución uniforme del peso, lo que permite que el robot se mueva con mayor agilidad por todas las zonas principales. Como resultado, Beatbot Sora 70 puede limpiar toda la piscina en un solo ciclo, incluidas plataformas poco profundas y repisas de hasta 8 pulgadas, eliminando los puntos muertos propensos a las algas que los limpiadores manuales tradicionales generalmente no tocan.

Para sesiones de limpieza prolongadas, el Beatbot Sora 70 está equipado con un depósito de residuos de gran tamaño de 6 litros con capacidad para hasta 800 hojas, aproximadamente el doble de la capacidad de los limpiafondos convencionales. El filtro ultrafino opcional de 3 micras mejora la captura de partículas para un agua cristalina.

Fácil recuperación y mayor autonomía

El Beatbot Sora 70 incorpora Smart Surface Parking, un sistema de flotación pionero en la industria, inspirado en la ingeniería de flotabilidad submarina. Un conjunto de cuatro cámaras flotantes internas ajusta la flotabilidad aspirando aire y expulsando agua, lo que permite que el robot suba suavemente a la superficie una vez finalizada la limpieza. Cuando el robot limpiafondos piscina llega a la superficie, el sistema SmartDrain™ libera el agua restante en el interior, lo que hace que la unidad sea más ligera y fácil de recuperar sin esfuerzo ni suciedad.

El sistema está alimentado por una batería de 10.000 mAh que proporciona hasta 5 horas de limpieza de suelos o 7 horas de limpieza de la superficie del agua, lo que permite un funcionamiento ininterrumpido en piscinas de hasta 3.230 pies cuadrados con una sola carga.

Precios y disponibilidad

El Beatbot Sora 70 robot limpiafondos piscina estará disponible en la primavera de 2026 en Beatbot.com y Amazon.com. El precio se anunciará próximamente.

Acerca de Beatbot

Beatbot es una de las marcas de limpieza robótica de piscinas de más rápido crecimiento a nivel mundial. Impulsado por la innovación continua, permite a las personas perfeccionar la vida en la piscina y enriquecer su vida cotidiana. Fundada con la misión de reinventar el cuidado de piscinas mediante la inteligencia y el diseño, Beatbot cuenta con alrededor de 500 patentes (concedidas y en trámite) y está impulsada por un equipo compuesto en su mayoría por expertos en I+D. La empresa es pionera en tecnologías de automatización avanzadas, sencillas, inteligentes y con un diseño atractivo. Al inspirar una nueva calidad de vida, Beatbot garantiza que su tecnología desaparezca, devolviendo a los usuarios su tiempo, confianza y orgullo.

Más información: www.beatbot.com

