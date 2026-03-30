Beatbot présente le Sora 30, lauréat de l'iF DESIGN AWARD 2026, ainsi que le nouveau Sora 10 pour un nettoyage de printemps sans effort

Une innovation primée qui transforme l'entretien intelligent des piscines en un mode de vie simplifié.

BERLIN, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondial de la robotique de piscine innovante, accueille la saison printanière avec le lancement de deux nouveaux produits dans sa gamme Sora : le Beatbot Sora 30, récompensé par l'iF DESIGN AWARD 2026, et le Beatbot Sora 10, un nouveau modèle d'entrée de gamme conçu pour rendre plus accessible le nettoyage intelligent des piscines. Conçue pour un entretien des piscines fiable et sans souci, la nouvelle série Sora aide les propriétaires de piscine à s'attaquer au nettoyage saisonnier grâce à des performances puissantes et à un design bien pensé.

Beatbot unveils the award-winning Sora 30 and new Sora 10.

Les robots de piscine de la série Beatbot Sora, récemment lancés, assurent un nettoyage complet des sols, des murs, des lignes d'eau et des plates-formes. Le Beatbot Sora 30 et le Beatbot Sora 10 sont tous deux dotés d'une puissante force d'aspiration de 6 800 GPH, d'une très grande capacité de collecte de débris de 5 L avec une filtration de 150 μm, et d'un stationnement intelligent pour une récupération facile, aidant ainsi les propriétaires de piscine à maintenir une eau plus propre avec un minimum d'effort. Les deux robots de piscine sans fil présentent également des touches de couleur audacieuses contrastant avec des finitions noires profondes, qui ajoutent une touche visuelle moderne complétant les environnements de bord de piscine.

Conçus pour assurer des performances constantes, ces robots de piscine recherchent activement les zones peu profondes et les plateformes, assurant ainsi une couverture plus large de la piscine. Grâce à la structure innovante HydroBalance® de Beatbot, ils garantissent une aspiration puissante et un mouvement stable tout au long du processus de nettoyage.

Le Beatbot Sora 30 primé se distingue en outre par un design raffiné et minimaliste, avec des contours doux, des lignes fluides et épurées, et une structure distinctive qui lui donne un aspect reconnaissable tout en se fondant naturellement dans les environnements extérieurs. Il améliore également les performances grâce à une batterie de 10 000 mAh, qui permet de nettoyer les sols pendant cinq heures pour des cycles de nettoyage plus longs.

Le Beatbot Sora 30 est disponible au prix de 899 €, tandis que le Beatbot Sora 10 est proposé à 699 €. Les consommateurs peuvent désormais passer leurs commandes sur le site officiel de Beatbot et sur Amazon.

Afin d'élargir le choix des propriétaires de piscine et de faciliter l'entretien de printemps, Beatbot a également lancé sa promotion « Nettoyage de printemps ». Pour une durée limitée, certains produits sont proposés avec des remises allant jusqu'à 35 % sur le site officiel de Beatbot et sur Amazon.

À propos de Beatbot

Beatbot est la marque de robots de nettoyage de piscine haut de gamme qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial. Grâce à une innovation continue, elle aide les utilisateurs à profiter pleinement de leur piscine et à rehausser leur quotidien.

Au service de sa mission : réinventer l'entretien des piscines par l'intelligence et le design, Beatbot s'appuie sur une équipe composée à 60 % d'experts en R & D et détient environ 490 brevets (accordés ou déposés). L'entreprise est à l'origine de technologies d'automatisation avancées qui sont faciles à mettre en œuvre, intelligentes et parfaitement conçues. En promouvant une nouvelle qualité de vie, Beatbot laisse sa technologie passer au second plan pour rendre aux utilisateurs leur temps, leur assurance et leur fierté.

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